晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》冒險兩個字 從不存在台灣家長的字典裡

2023/06/08 05:30

◎ 林政武

看完AI教父黃仁勳在台大的畢業典禮演說，心裡有很深的感觸。這些年來，教改的核心價值就是希望能打破升學主義掛帥的迷思，強調適性揚才的理念，老師和家長幫孩子發掘其專長和興趣，適性發展；愛因斯坦說過：「每個人都是天才，但如果你靠爬樹的本領評斷一隻魚，那隻魚會一輩子相信自己很笨。」這樣的教改理念與方向是對的，但理想和現實總是存在著一段不小的差距，補習班數目不減反增，入學方式變多元了，最終會考成績還是進入明星高中的關鍵分數，有人說家長的觀念不改，教改永遠不會成功，讓我們冷靜思考一個問題，為何大部分的家長會有這樣的分數迷思呢？道理很簡單，因為我們所生存的這個世界，對所謂比較會唸書的人真的比較好。

人類可概分為九種智能，分別是語文、邏輯數理、音樂、肢體動覺、空間、自然觀察、人際、內省和存在智能。語文和數理邏輯智能比較高的孩子，就是比較會唸書的，而肢體動覺智能比較好的孩子，就是運動神經發達的，如果你以上三者兼具，肯定是學校的風雲人物，文武雙全，如魚得水，每個孩子一定都有他的優點，他可能成績不好，運動神經不佳，可是他很善良，做事很認真，但我們心知肚明，這樣的孩子將來出了校門，踏進到處充滿競爭的社會，是不會有太多機會的。

棒球界的傳奇鈴木一朗，以及籃球之神麥可喬丹，一定是先天在肢體動覺智能佔盡優勢的天選之人，再加上後天的努力，才能成為所謂的傳奇，其實還有一個關鍵因素，就是家長的全力支援，台灣的家長心知肚明，在運動這條路發光發熱的機率太低了。反之，好好唸書，拿到一紙名校文憑，將來出社會，就會在勞動市場上獲得較高的評價，平均薪水也會比較高，簡單來說，要孩子好好唸書，就是希望他們走一條比較安全的道路，這樣的心態無可厚非，但是對一個喜歡打球、喜歡音樂美術孩子來說，要他們走這一條安全的道路，真是對的嗎？

雲門創辦人林懷民說過：「從不冒險的人生，才是最大的冒險。」AI教父黃仁勳創辦輝達初期，也曾面臨差點倒閉的危機，如果黃仁勳從小接受台灣教育，選擇走安全的路，他會有今天的成就嗎？讓孩子朝擅長的領域發展吧！喜歡運動就讓他讀體育班，喜歡美術就讀美術班，不喜歡讀書的就讓他學一技之長，把孩子放在適合他的領域，他就會自動跑起來，而不是不甘願的朝父母安排好的道路慢慢走去。

（作者現任國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書