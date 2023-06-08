自由廣場》冒險兩個字 從不存在台灣家長的字典裡

◎ 林政武

看完AI教父黃仁勳在台大的畢業典禮演說，心裡有很深的感觸。這些年來，教改的核心價值就是希望能打破升學主義掛帥的迷思，強調適性揚才的理念，老師和家長幫孩子發掘其專長和興趣，適性發展；愛因斯坦說過：「每個人都是天才，但如果你靠爬樹的本領評斷一隻魚，那隻魚會一輩子相信自己很笨。」這樣的教改理念與方向是對的，但理想和現實總是存在著一段不小的差距，補習班數目不減反增，入學方式變多元了，最終會考成績還是進入明星高中的關鍵分數，有人說家長的觀念不改，教改永遠不會成功，讓我們冷靜思考一個問題，為何大部分的家長會有這樣的分數迷思呢？道理很簡單，因為我們所生存的這個世界，對所謂比較會唸書的人真的比較好。

人類可概分為九種智能，分別是語文、邏輯數理、音樂、肢體動覺、空間、自然觀察、人際、內省和存在智能。語文和數理邏輯智能比較高的孩子，就是比較會唸書的，而肢體動覺智能比較好的孩子，就是運動神經發達的，如果你以上三者兼具，肯定是學校的風雲人物，文武雙全，如魚得水，每個孩子一定都有他的優點，他可能成績不好，運動神經不佳，可是他很善良，做事很認真，但我們心知肚明，這樣的孩子將來出了校門，踏進到處充滿競爭的社會，是不會有太多機會的。

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棒球界的傳奇鈴木一朗，以及籃球之神麥可喬丹，一定是先天在肢體動覺智能佔盡優勢的天選之人，再加上後天的努力，才能成為所謂的傳奇，其實還有一個關鍵因素，就是家長的全力支援，台灣的家長心知肚明，在運動這條路發光發熱的機率太低了。反之，好好唸書，拿到一紙名校文憑，將來出社會，就會在勞動市場上獲得較高的評價，平均薪水也會比較高，簡單來說，要孩子好好唸書，就是希望他們走一條比較安全的道路，這樣的心態無可厚非，但是對一個喜歡打球、喜歡音樂美術孩子來說，要他們走這一條安全的道路，真是對的嗎？

雲門創辦人林懷民說過：「從不冒險的人生，才是最大的冒險。」AI教父黃仁勳創辦輝達初期，也曾面臨差點倒閉的危機，如果黃仁勳從小接受台灣教育，選擇走安全的路，他會有今天的成就嗎？讓孩子朝擅長的領域發展吧！喜歡運動就讓他讀體育班，喜歡美術就讀美術班，不喜歡讀書的就讓他學一技之長，把孩子放在適合他的領域，他就會自動跑起來，而不是不甘願的朝父母安排好的道路慢慢走去。

（作者現任國中教師）

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