自由廣場》政治球場上的假先發

◎ 王國論

老Ｋ黨的最強候選人「阿猴」是否成材，自從他老兄獲提名後，一直鬧得沸沸揚揚。尤其前不久才與他「比大小」，不甘認輸的生意人，猶然動作頻頻，一趟金門行，與白黨總舵手月下海灘話天下，還說「月亮知道我的心」後，大家不免生疑。

搭上棒球熱潮，MLB今年至今戰績最好的光芒隊，最會搞「假先發」，一般而言，雖名為先發，但僅投一、兩局，輸球有他的份，贏球卻沒他的名。

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由於「阿猴」民調始終低盪，大家就盛傳七月份黨全代會，將是確定「換猴」時機，算一算，以一場棒球比賽來講，「阿猴」正好投了兩局，原來老Ｋ黨玩起「假先發」的招數，大概是看了光芒隊的戰績而眼紅。

但選戰畢竟非體育賽事，尤其精算師朱主席時時刻刻把算盤掛在胸前，以他先前的「前科」，雖給號稱最強的人「先發」的名分，實則無異要他「犧牲打」，難怪他不甘白白犧牲，到時候主帥走上投手丘，「阿猴」手中那顆球會願意交出來？

其實，事有蹊蹺，黨中央走它的路，候選人的團隊卻平行的走在他的時空，各自唱著「月亮知道我的心」，奈何就是彼此不交心，這個百年老店，飄出的不是陳香，而是異味，實在令人聞之鼻酸。

從球迷或者旁觀者的角度，這位號稱最強的投手，竟然沒有人期待他會繼續往下投，在於提名至今他只說會「好好做代誌」，但民調如此低迷，局面已非他能控制，瞬息萬變的賽局，一旦無法有效解決打者，就是假的先發，恐怕亦怪不了別人。

有人說，這就是政治，我們會說，這就是棒球。

（作者是律師）

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