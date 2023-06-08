自由廣場》再談原住民學生加分的真相

◎ pasuya poiconx

邇來高中、大學學生頻繁出現對於原住民學生入學加分表達諷刺及歧視言行，媒體亦有論者提出不同的論點與意見，僅就先前投書未及敘述者補充。近年在少子化、大學數量猶居高不下之際，原住民學生入學係以外加方式，同時族語認證通過方能獲得較高優惠額度，加上公私立大專校院設立的原住民專班、國立東華大學原住民民族學院的原住民學生以獨立招生，因此原住民學生入學排擠一般學生情況應遠非三、四十年前僅約廿％高中職生可以進入高教環境可相比。

原住民學生固然有原鄉、都會的差別，也存在經濟強勢、弱勢，以及家庭結構或親職的人脈、知識能否支持的殊異。有些孩子無需這樣的優惠，就能逐步完成學業；有些資源網絡匱乏的孩子，就必須依賴這樣的特殊方式才能有機會入學。（本報資料照）

台灣一一○學年就讀大專校院的學生共九八五一四四人，原住民學生二四二三四人（占二．四六％）。一一一年大學入學區分繁星、申請入學及分發入學，比較可能以降低錄取分數錄取原住民的「分發入學」，都占當年總錄取比例的廿五％，然而以這個比例算出原民生，占比其實很低。但原漢學生懸殊的比例，還能引起學生攻擊與偏執的言論，顯見這已非單純的學習資源分配與排擠，而是根深柢固的族群偏見。在一個多元族群與文化組成的國家，這是嚴重的社會結構失序，立法機關應該認真面對這樣的現象，研議停擺多時的「反歧視法」。

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原住民學生在這樣被視為優惠的機制下，究竟如何自處？在台大就讀的原民同學Lahok Ciwko表示，他自小就很努力想要成為一個會考試的學生，但因為原住民升學優待措施，從國三開始，老師經常把他的考試成績寫在黑板上，要全班計算加分後的成績，到了高中還曾被老師、同學說是「加分狗」、「生番」，政策的恩惠反而讓他變得越來越不喜歡自己（參考貴報報導）。如前所言，相當比例的原民生已經不是依靠著這樣的優惠進入高教，但是有一群人卻讓整體原民生繼續無差異的被貼上這樣的負面標籤，在學習的過程中被以有色眼光看待，不容逃脫。這種終身感覺差人一等的認知，對於原住民學生的正常學習與積極進取，確是極其沉重的壓力與汙名。

曾經概略參照過中國少數民族、美國有色族裔學生獲得的特殊資源，通常是相當低的分數，而且是在面試過程給予，因為要衡量其文化、宗教與經濟上的條件，非如台灣制式設定十五％或卅五％的優惠額度。在大學教過書的人都知道，學科能力十五％或卅五％的差別，根本是無法正常追趕的距離。但是台灣一部分以這類方式進入大學的原民生，並沒有獲得任何可以讓他能夠追趕或彌補這個差距的輔導與資源，導師也不知道怎麼幫忙；這也是原民生高輟學率的原因。其實原住民學生固然有原鄉、都會的差別，也存在經濟強勢、弱勢，以及家庭結構或親職的人脈、知識能否支持的殊異。有些孩子無需這樣的優惠，就能逐步完成學業；有些資源網絡匱乏的孩子，就必須依賴這樣的特殊方式才能有機會入學。如何以公平、細緻、多元與可以自主選擇的方式，進行制度的變革，應該是下一步。

（作者是東華大學榮譽教授）

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