自由廣場》面對性騷事件，大局究竟是什麼？

◎ 董昱輝

近日，政壇吹起#Metoo運動，隨著被害人鼓起勇氣說出自己的遭遇，一樁樁令人痛心的性騷擾事件被攤在陽光下受到檢視，也讓性騷擾的議題進入公眾的視野，並讓社會趁此機會檢視存在疑慮的政治工作者，也能正視社會存在性別、權力不平等所造成的社會議題。令人遺憾的是，由於選舉將近，在有心人的刻意操作下，性騷案件成為各政黨抨擊異己的政治工具，隨之引起的政治攻擊也造成了受害者的多次傷害。

面對性騷擾議題，該被檢討的，從來就並非事件中的受害者，我們更應將關注的重點放在加害者與性騷事件發生的背後原因與結構性問題；性騷擾事件的發生也絕不應看作政治問題，而更應該被視為與每一個人息息相關的人權問題。

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賴清德在面對記者提問時提到，面對職場霸凌及性平事件「絕對不必大局為重」。對於賴副總統的說法，我想做出修正：面對性騷擾的案件，我們確實應該以大局為重，但這句話應該是對每一位加害者說的。

而所謂的大局，並不是政黨利益、不是選舉考量，而是為了未來的台灣能有更友善的職場環境、更平等的性別關係、更尊重每一個人的社會氛圍，這才是我們所真正希望看到的「大局」。

對於受到傷害的人，我們應該盡己所能地承接住他們，幫助他們重新步上正軌；面對加害者，我們應該藉此機會告訴這些人，你的行為不被這個社會所接受，請為你造成的傷害進行補償、真誠地反省，並「顧全大局」，直至社會能夠再次接納你的那天。

或許，這也是個很好的機會，讓我們能再次正視台灣社會存在的性別與職場霸凌議題，無論是從教育、意識的養成，或是法規制度層面的修正，都是現階段的我們可以努力的目標。唯有台灣社會因為被害者們的挺身而出而有所改變，才能讓未來的人們不再受同樣的傷，讓被傷害過的人所流的眼淚不再白流。

願我們都能成為別人心中溫暖而可靠的翁文芳。

（作者是自由撰稿人、政治工作者）

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