自由廣場》（林保華專欄）透視中美之間的相互需求

在美國政壇長達五十年的拜登總統，正在縱橫捭闔，在全球組織一個「反中俄統一戰線」。他調整外交路線，填補薄弱環節，增加對發展中國家的資助，也喚醒發達國家對中國的不足認識，導致歐洲國家重新認識中國。而美國對中國的政策也是花樣百出，但中美關係會往哪個方向走？會不會脫鉤？目前有幾個「戰場」供觀察。

第一個戰場是在新加坡召開的香格里拉對話。中國拒絕與美國會談，因為中國國防部長李尚福二○一九年被美國制裁。照理被制裁後，美國就應該拒絕與他來往，然而那時他還不是國防部長，現在升任國防部長是有意為難美國，但美國不解除制裁卻要與之會談，當然也說不過去。結果是雙方國防部長見面握手卻不會談，李尚福表示對美中軍事對話持開放態度。可見中國還是急於要恢復比較正常的中美關係。而且實際上，雙方都透過會議上的發言各抒己見，對方也都聽到了，是否會談有那麼重要？這之前的五月下旬，美國商務部長雷蒙多與中國商務部長王文濤在華府會面，是今年初美國擊落中國間諜氣球以來首場美中內閣級會晤。

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第二個戰場是在實地的南海與台海。針對中國解放軍機艦一週就兩度接近碰撞般挑釁在國際海空域執行航行自由任務的美國軍機、軍艦，一次是五月廿六日在南海上空，中國殲-16戰機竟從美軍一架RC-135偵察機機鼻前方不到一二一公尺切過，一次是六月三日美國《鍾雲號》導彈驅逐艦與加拿大海軍巡防艦聯合穿越台海時，中國《蘇州號》導彈驅逐艦竟在不到一三七公尺距離強行切過美艦船頭。美方的評論是中國機艦的做法都「不專業」，可是中國雖然不說，卻是相當專業。廿二年前王偉的殲八飛機在海南島附近上空撞到美國偵察機而掉入海中才是不專業。現在美國唯恐擦槍走火，更希望兩國恢復對話。

第三個戰場是雙方政客的接觸，這些年來沒有停止過。不同的是，中國的態度強硬，但是現在硬中帶軟，要把中美關係放在「可控」範圍內。而美國儘管在台海與高科技方面聲稱不退讓，但其他方面還是願意合作。雖然習近平做了「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，然而美國卻是把中國當作競爭對手，尋求在其他方面的合作。在軍事上劍拔弩張的同時，美國國務院亞太助卿康達則於敏感的六月四日起訪問中國，並與中國外交部常務副部長馬朝旭會談。美方稱雙方進行了坦誠而富有成效的討論，且看是什麼成效？

總之，中國把美國當敵人，處處設防；美國則當中國亦敵亦友，有競爭有合作，雖然競爭是主要的。目前美國仍有一半商品來自中國，雖然比十年前下降了廿％。所以美國不便反對歐洲一些國家與中國做生意，對習近平始終無法像對希特勒那樣。然而，美國眾議院情報委員會主席特納還是炮轟拜登，對中國的挑釁太過軟弱。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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