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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚荷爾蒙不分藍綠紅白

2023/06/06 05:30

◎ 王景弘

看郭台銘與柯文哲兩個老男人，金門月下牽手的照片，雖沒有性騷擾的聯想，至少感覺是「政治性」騷擾。郭員外緊握柯外科的手，海誓山盟，劍指侯侯，柯文哲被搔到癢處，只有傻笑。

除非柯文哲能證明綠營黨工的荷爾蒙特高，比紅藍白都更好色，否則各揭瘡疤，最後只凸顯荷爾蒙分配不論古今「台中外」，不分藍綠紅白，都有「好色成性」之徒。

「朱毛匪幫」在延安有「一杯水」主義；天津市長張高麗性侵網球天后彭帥；他們的老祖宗防範機制更嚴厲，太監要閹掉，一了百了才進宮，免得「穢亂春宮」。

美國總統宗教信仰最虔誠的卡特，引聖經明訓「對女人心存邪念，便犯了姦淫罪」，這比中國古「聖賢」的「萬惡淫為首，論事不論心，論心百世無完人」更嚴苛。

川普一輩子拈花惹草，年少年老都輕狂，到要選總統，受害者連爆舊帳，他花錢封口還被抓。結果雖當選，卻連任失敗。川普的對手拜登，年屆八旬，雖無川普花名昭彰，但也被指控常「熱情過度」和「不當」擁抱女性。

花花世界的電視台性騷擾更是層出不窮，保守派的Fox和自由派NBC電視大牌主播，多人涉性騷擾被開除，公司被告賠錢消災。

台灣性騷擾罰則法律明文規定，但這種行為很少像國民黨陳姓立委那樣色膽包天，國會議場圖證確鑿，多半是「他說她說」，舉證不易，而台灣社會大男人主義「歷史悠久」，「吃豆腐」打情罵俏，竟成「文化」，被害人大多選擇「隱忍」。

現在平權思想興起，更多人選擇公開訴諸輿論，從政治與道德施壓，以尋求正義，遏制歪風，對整個社會改革與道德的提升有利，但國民黨不知臉長，存心政治操作騙取選票，那只會玩火自焚。

（作者為資深新聞工作者）

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