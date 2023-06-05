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自由廣場》牧師看AI與缺水

2023/06/05 05:30

◎ 盧俊義

最近被媒體捧上天的黃仁勳先生，回來咱台灣，看他到台大對畢業學生演講，大家對他瘋狂的樣子，讓人誤以為今後我們的生活世界就是AI，沒有AI，就無法生存下去的樣子。

如果大家稍微注意一下，才剛在兩個月前，我們又重新開始擔心著老天下不下雨？還好上蒼憐憫疼惜，終於連續下了幾場大雨，不但飽足了我們的水庫，也解除了田園又要休耕的憂慮。兩年前台灣遭逢「百年大旱」，缺水比這次更嚴重，許多宗教團體紛紛舉辦各樣的祭祀禮儀，或是禁食祈禱，為的是向上蒼求雨。也親眼目睹所謂「護國神山」科技大廠四處買水，一台台水車進進出出。

千萬別以為有了現代科技，人類就甚麼困難事都可以排除，沒有，人的生命還是一樣脆弱，有時甚至還比沒有現代科技之前更軟弱。過去常說「靠天吃飯」，我們現在還不是一樣要靠天吃飯？想想看，老天若不下雨，就算是有護國神山的各種晶片也沒輒，不是嗎？若是老天不颳風，我們田園播種的五穀、果菜，就算是開了花，也結不了果；如果天不出陽光，想想我們還能要用什麼使土地溫暖而滋生地上萬物生命的力量？我們總不能把晶片當作米粒或是麵粉吃啊！想想看我們是多麼地矛盾；每當久旱不雨導致嚴重缺水時，心裡往往會反常地在暗中向上蒼祈求來一個颱風，好帶來足夠的雨水飽足我們乾涸水庫的需要。

從這裡看看最近有哪個總統候選人，提出有關「水」的國政？千萬要記住，香港會完全順服中國的原因之一，因為它的水管是從中國拉過去的。別忘了，中國好多次向我們提議可拉水管供給金門和馬祖這兩個地區的需要，而為什麼我們都斷然拒絕？很簡單，只要水是它供應的，戰就不用打了。

任何先進科技都有一個非常重要的底子，就是人文思想。歐洲會發生工業革命，就是因文藝復興播下的種子。其實我們應該鼓勵年輕人多讀些人文方面的書，不要只一昧地追求科技，這樣發展起來的科技產物，才會有生命的意義，也才不會跟著人家四處追風。

（作者為長老教會退休牧師）

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