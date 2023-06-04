自由廣場》王金平當然不想變成頭號戰犯

◎ 林春發

王金平三度婉拒接任國民黨總統參選人侯友宜的競選總部主委，看來是吃了秤頭貼了心，為什麼？

王金平縱橫政壇近半個世紀，擔任過兩屆立法院副院長，五屆立法院長，堪稱國民黨的「本土大老」。然而就是「本土」兩字，讓他每次尋求政治生涯的突破時，不僅敗陣下來，甚至遍體鱗傷。

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回憶二○○五年，他以立法院長身分和時任台北市長的馬英九爭逐國民黨主席，他不但完全得不到黨內正藍的支持，北中南各個眷村村民更「自動自發」的發起同步謾罵和攻擊，結果讓馬英九以羞辱式的得票比率將他阻絕於國民黨權力核心之外(72.4%：27.6%)。

二〇一九年三月，王金平宣布參選第十五任總統，起初因認為國民黨初選「奇奇怪怪」決定不參與，後來爭取親民黨政黨推薦門票，也因為宋楚瑜決定自己參選而未果，只好再一次放棄，愴然退出大選。

侯友宜從政之路和王金平雖然不太一樣，相同的是「本土」兩字點出總統之路的艱難險阻，這道無形的隔板，王知之甚詳，眼巴巴地望著玻璃窗內的盛宴，可惜撞破頭仍然擠不進去。

這次朱立倫提名侯友宜或許另有盤算，年過八十的王金平知道侯友宜和他一樣，兩人都不具國民黨的「優良血統」，他若答應擔任競總主委，肯定化解不了黨內掣肘的力量，到時候還得擔起輔選不力的責任。吃過了幾次大虧，王金平可不想來日成為黨內的頭號戰犯吧！

（作者為退休教師，台中市民）

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