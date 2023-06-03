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自由廣場》「啥？客語有字？」

2023/06/03 05:30

◎ 徐佳妤

五月三十日黃瑞培醫管師投書「台語有效溝通 何患拼音異同」提到：「台語文字化固然重要，但有效溝通應更為優先...建議，公視台語台應參考客語台的方式，雖使用本土語發音，但字幕仍顯示大眾慣用的文字，讓聽不懂的觀眾，至少也能看得懂...。」身為客語支援教師，我非常認同「語言文字雖然重要，但有效溝通應更為優先」的觀點，但可否有思考過：為何閩語漢字、客語漢字沒多少人看得懂？最主要的原因是不夠普及化。

記得有一次去牙醫診所，在等候過程中，牙醫師看我在努力寫講義，他隨口問我在寫什麼？我說：「在寫客語漢字和拼音，我要參加客語字音字形比賽。」「啥？客語有字？」「有哦，不然本土語課本要怎麼編？當然有字啊！」事後想想：大概只有學校教師、有通過本土語認證的民眾或是正在學習本土語的學生，才知道有閩語漢字、客語漢字及「閩客文學」吧！對此，我們客家界會想期待客家電視台，有一天像閩語一樣，字幕能改成客語漢字，如此才能增加客語漢字曝光率及能見度，讓年輕世代除了能溝通，也能漸漸投入客家文學的領域，因為語言是文化的載體，而文字是傳承文化的橋樑。

六年前自己決定投入本土語教學，就去報名臺北客家書院（臺北客家推廣教育中心）的客語認證班，老師帶我們從客語拼音開始學習、口說練習到用客語漢字寫作文。學生中有不乏上了年紀且客語很溜的長者，大家一起從頭學。記得班上的同學在兩三個月密集訓練下，通過認證考試的比率高達八成。可見，閩語漢字、客語漢字，並非想像中的難；自己光是學會客語漢字，也下了不少工夫，做足兩三本筆記，至今仍持續學習中。

現在本土語，一周才一堂課，學生回家又沒機會說，因為年輕父母已不會說客語了，祖孫也是直接用華語溝通比較快。為了要讓學習有效率，在教學現場都要教拼音，這樣子就算老師沒在身邊，學生也可看音標自學。拼音、閩客語漢字都是學習本土語必備的，學會它，才更能體會本土語的「音美」、「字美」。

我們看韓劇、歐美劇，劇中人講外語，因聽不懂，會有華語字幕；但我們看本土劇（閩語或客家戲劇）為何字幕也是華語？值得大家思考。

（作者為國中小客語支援教師）

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