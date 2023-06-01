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自由廣場》侯友宜的治安與民調

2023/06/01 05:30

◎ 紀安秀

中國國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，新北市警察同仁迅速將槍擊案偵破，媒體評鑑顯示，新北是治安的前段班，高雄市及台南市才是治安末段班，並批評執政黨未盡源頭管制之責，要求中央不要再怪罪地方。

對此，台南市府發言人田玲瑚及民進黨發言人卓冠廷分別表示，侯市長應好好反省自己，不要只會牽拖別人，並批評台南八十八槍擊案的主使者是國民黨區黨部主委，反觀新北市一個多月發生八起槍擊案，顯見侯「浪得虛名」，為了選總統根本無心市政，倒楣的是人民。

曾任警政署長及警察大學校長的侯友宜日前曾厚顏表示，治安是他的專業，若選上總統將會如何如何做，但據遠見雜誌最近民調顯示，新北市治安滿意度年年下滑，從二○二○年的第九名，降到二○二一年第十一名、二○二二年第十七名，二○二三年又退步到第十八名，自前中段班狂掉到末段班，怎麼還有臉批評高雄、台南是治安末段班？侯的自我感覺良好，人民絕對無法認同。

目前三組總統參選人的民調，侯友宜已敬陪末座，原因為何？答案很簡單，除了「落跑市長」不為人民所諒解外，針對兩岸關係或核電等重要議題，侯總是拐彎抹角或前後主張矛盾，全是為了騙選票，人民當然看不下去。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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