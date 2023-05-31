自由廣場》台語有效溝通 正需文字標準化

◎ 盧品辰

閱讀貴刊黃瑞培〈台語有效溝通 何患拼音異同〉一文，對於增加台語溝通，並且擴展閱聽大眾一點，筆者非常同意。然而，文中也有一些基本性的誤解，以此文回應。

近年來時常有人批評教育部的「臺灣閩南語常用詞典」有誤，最常見的即是對於「本字」的探討，許多人聽信網上「專家」相信台語是「夏代雅言」，進而不斷追尋古字，穿鑿附會錯誤的引用。事實上教育部的「臺灣閩南語推薦用字」，由專家學者根據音韻、意義推薦最適合用字，並且說明選字理由。以黃先生舉「滑稽」為「可愛」之本字為例，「滑稽」念作「ku̍t-khe」，倘若用「滑稽」取代「古錐」，恐怕才無法呈現文字的原始音韻。

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有論者認為，台語目前的文字書寫方式，反而造成習慣使用台語的老一輩無法親近。這樣的狀況非常的正常，因為在未受台語文字教育的狀況下，就是台語的青盲牛（不識字）。有人會否定，認為自己會講台語、又受過教育看得懂漢字，怎麼可以說這樣的人不識字呢？這樣論據的人，可以去看看日本以全漢字書寫的文章，看他看得懂幾成。看得懂漢字不代表可以看得懂以漢字書寫的台語、日語或是客語文章。語言能力中有聽說讀寫，主張自己平常會講台語，卻無法看懂教育部「閩南語語言能力認證」的人，正是尚未訓練其「讀」、「寫」能力者。

筆者認為，台語要達有效溝通，文字標準化是重中之重。舉例來說，許多人應該都有在KTV唱歌的經驗，倘若是傳統沒有使用標準化台語字的歌曲，時常要猜測歌曲中的字要怎麼唱，例如三「年」究竟是要唱「nî」還是「tang」。文字沒有標準化，就沒有辦法被活用，更無法達到有效溝通的效果。

倘若大家有心傳承台語，請放下過去的成見，支持正確的台語文，這才是台語的唯一活路！

（作者是台灣基進成員）

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