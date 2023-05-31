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社論》侯友宜還在自家門內練武

2023/05/31 05:30

侯友宜批評執政黨，將國家戰略以二分法切割成親美、親中兩種路線，在此氛圍之下，倡導兩岸對話交流的人，經常被貼上「中共同路人」標籤；無形中把台灣區分「抗中保台」與「親中賣台」兩種人，也把錯綜複雜的兩岸國際局勢問題，變成低成本、有效分裂工具。侯友宜的觀點與韓國統一部長權寧世的觀點大不相同，後者被問及「在美國和中國之間走鋼絲，是否對韓國更有利」，他反駁那樣會像伊索寓言中蝙蝠的結局一樣，被任何一方拋棄，最終不會有好下場。他強調：「在最近不安的國際局勢裡，韓國有必要先明確韓美同盟的軸心後，才能改善與中國和美國的關係。」這種國家宏觀戰略，正是侯友宜所缺乏的。

被徵召後，侯友宜至今未對國家主權立場進一步說明。反而是，賴清德主動出擊：遺憾看到侯友宜接受九二共識、接受一個中國原則。而侯陣營回擊，稱侯從未如此公開說過，他只說過「反對一國兩制」。國民黨政綱載明：「九二共識、一中各表。」身為被徵召的候選人，除非公開宣示反對，否則可以合理認定他接受。據報導，有該黨黨務人士稱：九二共識訂立在國民黨政綱，可以說國民黨的DNA裡頭就存有九二共識，但九二共識已經被民進黨污名化，且許多年輕人根本不認識九二共識，因此國民黨候選人不必拘泥於九二共識這個詞彙，否則徒增選戰上的不利因素。換言之，為了選票，與北京的通關密語由黨負責，侯友宜則儘量以「南部囝仔」保持距離。果真如此，侯友宜豈不是「騙票工具人」？

政治面目模糊，乃是侯式風格與特色，各有利弊得失。在新北市，侯侯做代誌，敏感議題四兩撥千斤，政治混水不沾鍋，造就他的高人氣。可是，被徵召之後，還是這種路數，久而久之，「正確的廢話」，難免予人平淡無味之感。尤其郭台銘清楚表態，相形之下侯友宜不乾不脆，更無法凸顯領導國家的魄力與能力。兩週以來，侯友宜沒有提名行情，民調不升反降，相當程度反映了此一危機。如果未來一個月，侯友宜依然故我，社會觀感、民調反應定型化，他要逆流而上勢必會很吃力，內部整合也會增加新的變數。

不論警界、新北乃至阿扁政府的經歷，侯友宜目前沒有傳出重大瑕疵，這是他的優點。然而，他談及的議題，往往規避國家層次，以免陷入爭議，可能不易吸引許多人對他更上層樓的期待。他被徵召後，世衛組織在北京指使下，扭曲解釋聯合國二七五八號決議文，再度拒邀台灣參加大會。對此，他保持沉默。而縱火釀九死者從判死改判無期徒刑，侯友宜高調批評：法院離人民已越來越遠。但，他又不正面對決司法改革這個問題核心。至於同樣發生在中和，一年前的恩恩案，事涉下屬消防局、衛生局，同為市長卻是不同處置。公平正義，顧此失彼。兩個多月前，國民黨中央選戰策略會報名單罵聲不斷，侯友宜表態「拒絕黑金在任何政黨出現」。麻煩的是，國民黨就是黑金結構。果然，侯被徵召，有議長宣布退出國民黨，有被開除黨籍的縣長為柯文哲募款，有議長仍心在郭台銘，此外還有多少「牛鬼蛇神」？侯友宜的轎夫，顯然還沒有到齊。

現在台灣的政治市場，主流消費者要的是標識清楚的產品。侯友宜，千呼萬喚始出來，郭台銘，猶抱琵琶半遮面。如果內部也覺得侯友宜定位不清楚，郭台銘及支持者就有戲唱了。另，帶職新北市長參選，除需概括承受市政良窳，還不得不考量到，自限於直轄市長的高度，又難以展現破釜沉舟之硬漢形象。凡此，選情越激烈，越不討好。情況不明中，上週日侯友宜南下向王金平請益，反令人想起今年二月王金平的預言：「現在民調最強的，未來不一定是最強的。」

兩週前，郭台銘在臉書恭喜侯友宜獲徵召，並強調將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選。不過，半個月來，郭台銘略顯曖昧、動向成謎，他的支持者欲罷不能、流彈四射。再加上柯文哲因素，泛藍有股詭異的氣氛。「侯郭配」，「侯管配」，「侯柯配」，流言止於當事人，侯要當共主，看來還未成氣候。走過徵召，仍未定於一尊，總教練朱立倫老神在在，不知有何妙計。倒是，「換柱」往事，又在小道傳出。總體以觀，綠營、白營都準備要武林過招了，侯友宜卻還在自家門內練武，令人好奇。

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