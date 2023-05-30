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自由廣場》台海戰爭將是中國大悲劇

2023/05/30 05:30

◎ 姚中原

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）四月廿六日在倫敦市長官邸發表年度外交政策演說，指出台海戰爭不僅將是人類悲劇，還將摧毀二點六兆美元的全球貿易和經濟，無論距離遠近，沒有一個國家能置身事外；他並說明，全球每年約一半的貨輪行經台海，而台灣是全球供應鏈中的關鍵環節，尤其是在先進半導體領域，中國若入侵台灣，全球將有災難性影響，以上談話值得國際警惕。

從俄烏戰爭已呈現的負面效應來看，台海若爆發衝突，亞太安全及全球貿易恐會受到嚴重打擊，沒有任何國家能倖免於難，但筆者認為，台海戰爭更將是中國的大悲劇，因為北京常對外宣稱「中國的國防政策為『防禦性』，強調永遠不稱霸，也不搞軍事擴張」；未來如果入侵台灣，中國除了自曝其偽，必須承擔不法侵略的惡果外，也必將受到全球民主國家的極嚴厲制裁。

歐洲議會最大黨歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）四月廿一日接受德國《明鏡》週刊訪問表示，中國若攻打台灣，歐盟必須對中國實施大規模制裁；他並提到，雖然制裁中國，歐洲本身亦將付出代價，但能儘早令北京明白這點，也是預防台海衝突的最佳方法。美國情報總監海恩斯（Avril Haines）五月四日出席參議院軍委會聽證會時亦強調，如果中共犯台，台灣停止製造晶片，美中兩國經濟皆會受影響，但中共的損失將更巨大。

台海戰爭一旦爆發，必定傷亡慘重，但中國絕不會是贏家，戰爭也不會輕易結束。

今年一月美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」模擬台海戰爭的兵棋推演，進行廿四次兵推的結果顯示，大多數情況中共解放軍都將被擊敗。美國印太司令部司令阿基里諾五月廿三日出席紐約非政府組織「美中關係全國委員會」演講時坦言，美國總統及國防部長授予他兩項任務；第一，要防止中國侵犯台灣情事發生，第二，如果第一項任務失敗，就做好戰鬥準備並取得勝利；阿基里諾並希望中共國家主席習近平能從俄烏戰爭記取教訓，未來侵略台灣是不可能「速戰速決」，台海戰爭也將對中國人民造成毀滅性的打擊，包括鮮血和財產。

去年八月中共在台灣周邊六個海域實施大規模「圍台軍演」後，國際社會大量聲援台灣。據外交部統計，當時透過個別、雙邊和多邊機制，全球共有四十國行政部門、五十國及歐洲議會三百多位國會議員為台灣仗義執言，強烈譴責中共的挑釁行為。以上支持台灣的舉動，說明台海安全攸關全世界和平穩定。

「備戰才能避戰」，面對中共逐年增強並進逼我國領土的軍事行為，台灣不怕衝突，並有全民防衛的抗敵意志。台灣國防已是全民國防，中共如敢輕率犯台，雖可能摧毀全球貿易，但中國將首當其衝，也會在軍事、外交和經濟等方面付出慘痛代價。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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