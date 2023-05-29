自由廣場》從台大屁孩歧視職業軍人說起

◎ 朱文章

台大經濟系學生發表歧視性政見、台大校長陳文章於28日在畢業典禮後表示，不容許也不應該發生歧視原住民族學生爭議，台大將召開校務會議，成立委員會或工作小組，討論包括校園內族群平等問題。

其實，根據該校經濟系學會長競選公報，還包括「A罩杯以下女生國防必修2學分（第5條政見）、禁止系上同學與職業軍人交往（第16）」等「政見」，台大成立族群平等工作小組，似乎只重視原住民尊嚴，而對職業軍人視而不見。

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台大新聞發生時，適逢海軍官校與陸軍官校兩校教師，在海官舉行學術交流。在場某系主任私下表示：「招生已經困難，這種言論只增加軍校招生難度。」我說，少子化的結果，各校招生都難。但年輕人就讀軍校，選擇成為職業軍人的原因，略分四種：

一、軍人子弟；

二、視為穩定職業，尋求固定收入者；

三、愛國心切者；

四、尋求權力或鼓吹革命者。

在百年前民國肇始，列強割據年代，上述第四種人最多，目的在透過武力建立理想政體，（這從黃埔軍校第一期學生來源、陸軍官校校歌歌詞可以理解）。

但台灣1990年進入民主時代，唸軍校的第四種人基本已經絕跡，而第二種人最多。但以第一種軍人子弟心態最為穩定。

當時我回答該系主任：「本人教過的陸軍官校學生，也有不少建中、雄中畢業學生。台大學生聲稱禁止與職業軍人交往，可能不知道自己禁止了和自己的高中校友交往，如是而已。」

疫情流行前幾年，外交部選拔「外交小尖兵」，陸官政治系有兩位學生報名參加，也獲得錄取。這些年輕人是台灣目前僅存少數，早上五點半起床，八點鐘進教室上課前，要做環境清潔、體能鍛鍊，和學長學弟過團體生活的年輕人。因此，跟國內其他大專院校學生相較，很快就脫穎而出。

也就是說：陸官政治系課程，跟台大政治系並無不同，但除了每天1/4時間分配給大學課程，其餘的3/4時間，除了就寢，還要參加軍事訓練、品德教育，和建立領導統御的團體生活。也就是說，同樣是大學生，軍校生的唸書時間，只有一般大學生四分之一，但老師對他們的要求，並無鬆懈。

在這種情況下，為何每年還是有資質不錯的年輕人，寧願捨棄名校，明知未來保家衛國責任艱鉅，卻依然選擇來軍校接受挑戰？

西哲霍布斯（Thomas Hobbes）指出：最高政治價值在於自保（Self-Preservation），在課堂上，我常問學生：「戰爭會有人犧牲，你們為什麼要來唸軍校？」

每一期的學生，總有幾個回答地特別好：「就像消防隊員衝進火災現場救人，我就是喜歡保護弱者、我追求的是榮譽，而不是世俗物質。」

追求榮譽、捍衛國土、保護人民，無以名之，即「愛國心」而已。試問：以台灣現狀，我們固然需要經濟學家，難道就不需要職業軍人了嗎？（作者為陸官政治系老師、美國維吉尼亞軍校客座教授）

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