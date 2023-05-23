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自由廣場》﹙北社評論﹚起造富強共榮台灣正常國家！

2023/05/23 05:30

◎ 張葉森

二戰後，全世界被殖民地紛紛宣布獨立，迄今已超過一三○個新興國家，唯獨台灣受制於蔣中正威權恐怖統治，退出聯合國時，拒以台灣之名繼續加入聯合國，後來雖然歷經李登輝總統力推民主化、本土化，陳水扁總統一邊一國深化本土與民主，到現在蔡英文總統勵精圖治，台灣經濟轉型、科技發展成果斐然，深獲國際肯定，各國政要絡繹來訪，不再避諱中國；國人也相當肯定蔡總統在提供台灣國際地位上的努力。

日前中華亞太菁英交流協會民調顯示，五十九點六％民眾滿意蔡政府維護主權的表現，更有七十七點五％民眾同意世界各國對台灣的關注有增加、六十點五％民眾認為世界各國對台灣的支持有增加、五十七點一％認為台灣對世界各國的影響力有增加。但很遺憾的，台灣依然不能被視為一個正常的主權獨立國家，還是台灣人普遍心頭的痛。

本土政權重新執政七年以來，經濟、科技及國防自主已奠下良好根基，然而展望未來，世界情勢變化急遽，在走向國家正常化，建構一個更加美好家園途中，國家主權、國家安全、司法改革、轉型正義、文化教育、社福、環保與經濟發展，都是必須因時制宜的永無止盡課題。由民間菁英與ＮＧＯ基層人士組成的台派聯盟，因此籌辦這個｢民間國是建言會議」，就台灣人民共同關切的這些議題進行研討，邀請國內所有政黨參與，省思實際，提出可行改進辦法，做出總結，向台灣人民報告，也期待國內各大政黨在面臨二○二四選戰爭鋒，必須向廣大台灣人民做出施政方向承諾時刻，了解民心所欲，以為政策擬定參考。

明年的台灣大選，由於俄烏惡戰難休、大國國際戰略轉向，印太南海地區風雲詭譎，台海問題更是矚目焦點，在觀察家眼中，因為台灣各政黨親美、親中立場鮮明，台灣人民要在民主聯盟或極權選邊站，未來勢必關係世界走向和平或兵燹；對台灣更可能是保持目前的民主自由生活體制，或是如同香港，淪為中國禁臠，任其宰割的後果！

台灣是台灣人的台灣，擁有的民主自由生活價值體制，是每個島民共有的認同和珍愛。在二○二四這場考驗中，島民將齊心共力再度向世人證實熱愛民主自由，對抗獨裁專橫中國的｢台灣價值」。

（作者是民間國是會議總召集人、台灣北社前社長）

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