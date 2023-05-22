自由廣場》補習班物理老師談素養

◎ 邱博文

身為重考班與在校班第一線教學的高中補習班物理老師，我跟台大電資院長一樣，對台灣未來的教育前途感到憂慮。

我自身從事教學超過卅年，歷經台灣多次教育改革「口號」運動：廣設高中大學、人本教育、建構主義、翻轉教學、素養導向……，每隔十年，口號船過無痕。現在，你問十個老師「素養」的定義，可能有廿種解釋。

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口號是一回事，如何落實到教學與考試是另一件事。台灣考試引導教學，何謂素養考題？如何量化素養考題有幾趴的素養？大考中心出的題目：「忽略科氏力的颱風」、「圓形水球視為薄透鏡」、背科學家的名字與貢獻、字數冗長又語意不清的閱讀測驗、超出課綱的考題……，這些是「指鹿為馬」的素養？「超現實想像力」的素養？超出課本與教學範圍就是素養考題？誰來評鑑考題素養不素養？素養考題的信度與效度是多少？以「素養」為名的弊端罄竹難書。嗅到商機的商人，再打著「素養」旗號利用學生家長的憂慮瘋狂斂財。

孔子說：君子務本，本立而道生。教育的初衷是什麼？就是「本」，就是基本功，尤其是中學教育。若你問我意見的話，這廿年教改的結果都是失敗的。教學與考試是極為複雜的行為，需要透入大量心力與資源，善用AI、科技、google、YT來強化基本功，才是該做的事，不是這些打著「素養」口號的考題，畫餅充飢，捨本逐末。台灣教育的未來不僅不會嘗到「素養教育」的甜頭，反而學生基本程度會不斷下降，現在已然嘗到教改失敗的苦果。

（作者為卅年資歷的高中補習班物理老師，台大電機系畢業）

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