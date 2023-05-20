自由廣場》航電工程師駁退役飛官

◎ 施子彥

有位退役飛官投書「新式初教機建案徒勞無益 矮化國機國造戰略格局」，羅列國機國造種種不可行，應該以委託他國代訓飛行員，或是購買國外上一世代所謂成熟穩定教練機，否則恐造成預算排擠等等，論述令人困惑。

國際局勢詭譎多變，請問：委訓的國家有無可能因為政黨輪替，為了向中共示好而終止代訓？如果是，那我空軍飛行員要如何培訓？轉向第三國家，還是就此終止訓練，改聘外籍機師來負責台灣空防？

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政府應該主導，帶領企業走出一條航太產業的路，而第一塊敲門磚，就是初教機國造。（本報資料照）

外購戰機在這位退役飛官眼中好像只是到美國買部iPad似的！然而現實是全球缺工缺料已是常態，國外公司經常性併購，不能保證產品能如期交運，甚至交運的零件表面符合標準，但使用上卻有問題。我說的是事實，前飛官說的只算是個夢想，他做過產品接收檢驗嗎？如果買來的飛機狀況不如預期，他知道該如何處理嗎？國內軍工股一年以來大漲，代表全民預期軍工相關產業是國家未來的希望，而主張外購的這位前飛官卻大開倒車。

再說到預算排擠，前飛官講得好像外購不用錢，委訓也免費，不會有預算問題。當然不是嘛！既然一樣要花錢，為何不讓國內企業來賺？有好的遠景就會吸引好人材，台積電因為有遠景，所以吸引國內最優秀的工程師投入，航太產業為什麼不行？

政府當然應該出來主導，帶領企業走出一條航太產業的路，而第一塊敲門磚，就是初教機國造。一架飛機從機械加工到電子航電設備開發林林總總，帶動的技術升級可觀。而且請別忘了，台灣有全世界最強的電子業！這樣有利的環境，只要規劃得當，飛機電子裝備的研發生產就是一個高利潤高價值的產業！誰說徒勞無益？

（作者為資深航電研發工程師，台中市民）

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