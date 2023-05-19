自由廣場》特拉斯訪台與G7廣島峰會

◎ 黃世澤

前英國首相特拉斯（Liz Truss）訪問台灣，有些不明英國政治運作的投共政客，會附和中國外交部「過氣政客」的講法，特別是首相蘇納克（Rishi Sunak）在孔子學院等問題上有對華放軟跡象，來貶低特拉斯訪台的意義。但筆者對英國政壇運作的認知，特拉斯訪台並非過氣政客來台，隨時特拉斯回鍋做外相或其他重要內閣職位，中共官員將很難笑得出來。

柴契爾夫人（Margaret Hilda Thatcher）訪問台灣時，已非有實權的下議院議員，而是上議院的貴族；理論上，進了上議院就與退休無異。但特拉斯仍是下議院議員，仍然有機會回鍋擔任重要閣員，特別是傳統上的四大臣（首相、財相、內政大臣、外交大臣）。因此，這是首次有仍然具下議員身份的前首相和外相訪台，意義重大。只要一日仍有下議院席位，當國家需要她時，回鍋當大臣是理所當然，邱吉爾就回過鍋不止一次。

請繼續往下閱讀...

而蘇納克的盟友財相亨特（Jeremy Hunt）以及外交、聯邦及發展事務部（FCDO）中國通的親中政策，明顯並非英國主流民意。保守黨的反華鷹派成立了一個模仿當年爭取脫歐派系組織歐洲研究會（European Research Group，ERG）的組織中國研究會（China Research Group），有相當的政治能量。在本月初英格蘭區議會選舉大敗後，首相並非無下台壓力，這次特拉斯在七國集團峰會期間來台，而另一位前首相約翰遜（Boris Johnson）亦到訪南韓，就是保守黨內部對華政策大對決的一部分，要首相在廣島G7峰會期間停止對華示弱。因此，這次特拉斯訪台宣示的主張，是有機會變成政策，如果蘇納克倒台的話。

而美國眾議院針對中國共產黨特別小組的成員，周五會訪問倫敦，擺明車馬施壓，因此，特拉斯訪問台灣，不單是支持台灣，也是來摑醒那些對中國有無謂幻想的政客、商界人士以及中國通。會說「過氣政客」的人，其實並不知道現時倫敦在發生什麼事。

（作者為居德英籍時事評論員，保守黨黨員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法