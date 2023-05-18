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自由廣場》選市長送總統門票的買一送一

2023/05/18 05:30

◎ 陳文卿

國民黨的徵召大戲是曲已終但幕未落。何時才能平和落幕，恐怕沒有那麼容易。主角下場了，配角、龍套還在舞台上跑。

最大的變數是郭台銘。在商場叱吒風雲，兩度闖入政治叢林卻鎩羽而歸，這口氣如何嚥得下？最好的狀況是回歸商場，好好經營事業，不再過問政治。若要其傾財力協助國民黨，恐怕是將郭台銘當聖人了。而若要他去當年輕小老弟侯友宜之副手，也是太天真的想法。

而「被動」接受徵召的侯友宜，在選新北市長時，一再聲明要在市長職位上好好做事，而今卻又落跑去選總統，是否將成為韓國瑜2.0？因此，侯友宜未來將辭職或帶職參選，無論哪一種選擇，都有很大的風險。而國民黨既然已鎖定要侯友宜來選總統，為什麼還要提名他選市長，這點必須給新北市民有個交代。

無可諱言的，今天侯友宜之所以被國民黨認為是最強的人選，是因為他選市長時獲高票連任。可是，去年投票支持他連任的選民並不認為這一票是買一送一，也可以因此拿來選總統啊。所以這等於是愚弄新北市選民，也是過河拆橋的行徑。二○一八年韓國瑜在高雄以將近九十萬票當選市長，但接下來去選總統時，在高雄卻僅得六十一萬票，接下來不久又被高雄市民以九十四萬票罷免掉了。證明選市長與選總統是兩回事，侯友宜是否將重蹈韓國瑜的覆轍，到頭來總統、市長兩頭空？

這場徵召大戰，郭台銘卯足勁拚，各地串聯支持者，全力辦了幾場浩大的造勢活動。反觀侯友宜方面，卻老神在在，坐等黃袍加身。事實證明，郭台銘所做的種種努力完全是做虛工，國民黨的宮廷文化再次告訴大家，努力不見得有用，是不是自己人比努力更重要。

（作者從事環保服務業）

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