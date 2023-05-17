自由廣場》迎接台羅世代的來臨

◎ 陳竹奇

到目前為止，我還無法隨意書寫台語羅馬字，只寫了幾首台語詩。但是，每當遇到漢字時，總是不自覺想要改成羅馬字拼音，因為看到漢字，會讓我自然地在腦中發出華文的聲音。

筆者不會因為不擅長台羅，而反對使用台語羅馬字，相反地，贊成用羅馬拼音來標記台語文。雖然我的小說創作目前為止都是華文，也許會有人批判我不是台語文書寫，這些我都能接受。但是讓我們坦然接受，迎接台羅世代的來臨吧。

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從嘉義到台北唸書，被台北同學笑說嘉義人不是在學校都講台語，所以國語不標準。

大一上英文課，被英文老師歧視，說英文發音不標準是因為南部來的。剛到台南當記者跑新聞時，被台南人笑台語不輪轉。研究台灣史時，因為不會日文，所以日本殖民時期大部分的史料，幾乎都無法閱讀。一直到韓流崛起，年輕人迷韓劇、學韓文，我也趕流行去學韓文。因為語言被歧視，或者遇到語言障礙，恰好是學習語言的最佳動力。

一個多語言的學習環境，一個具備多語言能力的人，將會更具有競爭力。人文學科重視理解，不懂法文就讀不懂普魯斯特，因為文字是理解文化的窗口。難怪義大利有一句雙關語：「traduttore，traditore（譯者即叛徒）」，因為翻譯就是一種創作，而唯有依靠自己的語言成為理解世界的工具。掌握自己的文字，才能掌握世界觀。

台語需要自己的文字，早在四百年前，西拉雅族新港社就開始使用羅馬拼音來建立自己的文字，而長老教會建立的台語羅馬拼音已經被廣泛使用，至於漢字的使用，一九三○年代台灣語文論爭時，黃石輝便主張比照日本近代文字改革，由日本啟蒙運動之父福澤諭吉採行的三千個漢字為基準。

筆者建議，由教育部組成漢字審議委員會，建立一套台語使用的漢字系統，其餘則改採羅馬拼音，做為各級學校台語文教學的標準文字。因為這是時代的趨勢，當越來越多人使用台羅時，我們就會發現，學習台羅變得越來越容易。

（作者是台師大台文所研究生）

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