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自由廣場》（青年時評）郭台銘兩大誤區

2023/05/15 05:30

◎ 劉哲瑋

郭台銘先生為了成為總統候選人，日前到金門發表所謂的「和平宣言」，他主張未來將站穩中華民國的立場，與對岸展開談判。且他將中共近年來實施軍機、軍艦繞台…等敵意行為，全都怪罪於民進黨執政。這些說法，充分凸顯他完全不理解兩岸關係。

首先，中華人民共和國完全不承認中華民國。中共有所謂的一中原則，其內容為：世界上只有一個中國、中華人民共和國是唯一合法政權、台灣是中國的一部分。所以，郭台銘想以中華民國為基礎來跟中共談判，根本是不可能的事，因為這樣的談判就變成「兩個中國」，違反中共自己設下的紅線。

這也是為何中國國台辦在去年七月透過記者會再次向全世界表明，中華人民共和國政府（PRC）已經取代中華民國政府（ROC），成為全中國唯一合法政府和國際法上的唯一代表，其中包括對台灣的主權。因此，如果郭台銘真的想跟中共談，就只能將台灣矮化為中華人民共和國地方政府去跟中央政府談判，台灣人民會接受嗎？

除了不理解兩岸關係，郭台銘似乎對近代史也不太熟悉。綜觀近代中國史，國民黨與共產黨分別於一九二三年與一九四九年談判後簽署《孫越宣言》、《國內和平協定》，談了兩次也簽了兩次協定，結果國民黨還是被打到敗逃台灣。甚至，中共與內蒙於一九四七年、與新疆於一九四九年、與西藏於一九五一年都進行過談判，也簽署過所謂的協議，結果這些地方不是被血腥鎮壓、建立集中營，就是被壓迫者自焚。至於把《中英聯合聲明》說成是「不具現實意義的歷史文件」，背棄香港五十年不變的承諾，猶在眼前，台灣人要如何相信跟中共談判就能永保和平？

最後，郭台銘將中共侵台軍事行為怪罪於民進黨執政，這完全跟國際論調相反，變相應和中共的論調。美國已多次抨擊中共試圖透過此類灰色地帶衝突建立「新常態」，歐、美、日等大國都接力派出政治要角訪台，凸顯民主陣營挺台氣勢，結果郭台銘卻跟中共抱持相同論調？這樣的人適合擔任總統嗎？

（作者為臺灣大學政治學碩士，新北市民）

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