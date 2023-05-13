自由廣場》向首批教召女性士官兵致敬

◎ 張玲玲

我國持續加強國防與戰備，日前展開今年第二梯次後備軍人教育召集訓練，看到眾多聞令報到、甚至自願報名參加的後備軍人；也看到三軍統帥蔡總統前往桃園市後備旅視導，為教召人員加油打氣；還有首次的女性後備軍人參與教召訓練，立下我國後備史上的新里程碑，意義重大。

筆者是去（二○二二）年軍人節退伍、自願服後備役（女性軍士官強制納入後備役目前尚在修法中），此次欣聞女性後備士官兵接受教召，雖為數不多並為試辦階段，但不僅對於我國強化後備戰力具有正向激勵效果，這份保家衛國的熱情就如蔡總統所說，「讓世界看見，不分性別，守護國家的決心」。

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俄烏戰爭爆發，我們看到在不對稱作戰下被侵略的烏克蘭已持續抗敵一年又三個月了，全國上下凝聚戰志、堅守不棄；尤其在開戰前能及時動員全國民、物力，除了正規部隊，烏克蘭的國民警衛隊（NGU，即後備部隊）、國土防衛軍（TDF，民兵組織），與正規軍一樣堅守著陣地、對敵發起攻擊；這些部隊裡有著成千上萬名的烏克蘭女性志願參戰者，許多人都同時有著媽媽、太太、女兒或模特兒、老師、運動員等等的角色。

烏克蘭快速動員後備實例，促使各國加速推行後備政策改革。我國今年第二季開始首次試辦「志願教召」，獲得許多退役袍澤響應，尤其女性後備軍人志願加入，更令人敬佩。她們和男性一樣，暫時離開家庭或職場，重新回到步調緊湊、喊打喊殺的部隊裡；這股「女力」，正是延續愛國愛家的強大後備戰力，讓人非常感動。

相信國軍有了此次試辦召集退役女性士官兵參加軍事複訓，並驗證她們在「排級」進行戰鬥訓練的經驗後，下次也能讓連級以上層級的女性退役軍官加入，訓期從五天增加到七天、十四天也「攏無驚」啦！同時亦可激勵一下男性們「輸人毋輸陣」。

在溫馨的母親節前夕，謝謝妳們為國家挺身而出，這真是一份溫柔卻又勇敢、堅定的力量！國家有妳們真好。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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