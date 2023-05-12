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自由廣場》郭台銘可別把好牌打爛

2023/05/12 05:30

◎ 黃惟冰

隨著國民黨徵召總統候選人的日期不斷逼近，郭台銘近日動動作頻頻，更指稱前總統府秘書長李大維曾親自致電，轉達高層勸郭台銘不要買疫苗云云。然而，看似嚴厲的指控，追根究柢卻是口說無憑，缺乏佐證，而且還是一面之辭，已遭到李大維嚴正否認。

事實上，郭台銘在二○二一年協調鴻海永齡基金會與台積電合作，各爭取五百萬劑疫苗來台一事，相信許多國人感佩至今。況且，當年六月十八日，蔡英文總統在時任秘書長李大維的陪同下，也在總統府接見了郭台銘與台積電董事長劉德音，當面表示感謝，事後並發出新聞稿與照片，廣為周知。

換句話說，郭台銘在爭取疫苗上的付出，不僅造福數百萬接受施打的民眾，也獲得民進黨政府公開的感謝，這對如今想要爭取總統提名的郭台銘來說，確實值得拿出來好好回顧，展示自己當初的大愛與突破黨派的能力。

但遺憾的是，郭台銘卻選擇迎合陰謀論，向極端靠攏，重新炒起「蔡政府擋疫苗」謠言的冷飯，白白錯失了一個團結台灣、展現自我好的一面的機會。

選舉會過去，但人品跟誠信會被記得。郭台銘以「為台，為民，郭台銘」作為造勢口號，說來動聽，更期待他最後不要淪為「謊言，抹黑，為選舉」！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

大老闆與賣菜郎

◎ 王國論

在生意人公開向賣菜郎道歉後，臺灣的政治天空已飄來，他將仿效當年賣菜郎的競選模式之味道。

果不其然，選在高雄起步，連辦五場造勢；而繼宣稱將在半屏山設小型核電廠後，日昨在雲林，又狂言要將臺灣的農產品賣到世界各地；這絕對是東施效顰，跟南海挖石油，「貨出去、人進來」，荒唐程度有過之而無不及。但檢視兩人的成就，天差地別，這生意人可是貨真價實世界級的大老闆，比諸小小一個賣菜郎，還真是「拿雞腿比藍鳥」。如今為了涉足政治，竟削掉自己的腳板，來穿這雙政治小鞋，未知生意人的算盤是怎麼撥的？

其實，以生意人在商場上的成就，選民應是先敬他三分。如今僅為了區區黨內初選，屢秀下限，就算僥倖初選過關，日後在真正大選中，能走多遠？曾否想到賣菜郎的結局是斷送所有政治生命？

郭董如此賣老命，平心而論，選民還有些不捨；僅因政治精算師一根魔術棒耍得像千年老道的七星劍，兩位所謂「最強」的人，被耍得醜態盡現。

只是，成功的生意人，宛如商場之虎，若存心在政治的場域大展虎威，何不直接參選？

（作者為律師，高雄市民）

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