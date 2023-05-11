自由廣場》「公職人員選舉罷免法第26條」修正案的四大違憲

◎ 陳志龍

公職人員選舉罷免法第26條

有下列情事之一者，不得登記為候選人：

一、動員戡亂時期終止後，曾犯內亂、外患罪，經依刑法判刑確定。

二、曾犯貪污罪，經判刑確定。

三、曾犯刑法第一百四十二條、第一百四十四條之罪，經判刑確定。

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四、犯前三款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。但受緩刑宣告者，不在此限。

五、受保安處分或感訓處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢。

六、受破產宣告確定，尚未復權。

七、依法停止任用或受休職處分，尚未期滿。

八、褫奪公權，尚未復權。

九、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。

民進黨立委羅致政、何志偉等提案連署「公職人員選舉罷免法」第26條的修正重點，以涉及特定法令遭判決確定者，即不得登記為候選人，此包括涉及組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等判決確定者，唯有不涉及「黑、金、槍、毒」者，作為政治人物最低之要求。並且，曾犯反滲透法、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等只要有罪判決確定者，亦一併被排除。

立委邱顯智說，無論民眾有可能被判處免刑或緩刑，也會一律被褫奪公權，其痛批「這樣包裹式立法方式荒腔走板、亂七八糟」。

爭點：

*本問題，因為涉及系爭法規定部分立法之「法理依據空洞無憑、牴觸基本權保障、牴觸權力分立」問題，致「司法獨立」與「司法保障」諸項法治核心價值，因此項「行政權的恣意擅奪」，使司法的功能不彰，更有讓司法淪落「次位化」的憲政危機問題。我國的司法，遭到莫名的侵蝕，使全法秩序、法系統的「本體」，恐是盪然無存。

*引言：褫奪公權是刑罰，絕對不是行政事項，這是很基本的、法律學系大一課程即授的法理！

四大違憲：

違背憲政原則；

違背罪刑法定；

違背權立分立（即不能全權集中）；

違背法治軌道（不能恣意、不能脫軌）。

四沒有：

沒有自由；

沒有民主；

沒有法治；

沒有人權。

法律體系論述：

一、原則：保障。選舉權、被選舉權，是參政權的其中之項目，屬人民的「基本權」，係憲法保障的權利！

憲法保障「參政權」：

人民參與國家應作機能之權利，是參政權。藉由參政權，人民可參與國家政務之權力的行使。

憲法第17條規定：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」

我國學說上大多以「選舉」、「罷免」、「創制」、「複決」四項權利，合稱為參政權，亦包括被選舉權在內。

原則上，參政權，係基本人權，受憲法的保障。

二、例外：限制。

憲法第23條：「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」

至於要剝奪公權（褫奪終身）、或限制公權（定期褫奪），法律有明文規定，具言之，只有透過刑事法庭、刑事法官依據刑法所為判決確定外，得為褫奪外，其餘的剝奪或限制，則牴觸憲法的規定。

三、定性：褫奪公權，是「刑罰」（所謂的「從刑」，因而，必須嚴格受到「罪刑法定原則」的適用！

刑法第一條規定：「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。」。而褫奪公權，其性質，是刑事處罰。

刑法第32條規定：刑分主刑及從刑；而刑法第36條：「從刑為褫奪公權。褫奪公權者，褫奪下列資格：一、為公務員之資格。二、為公職候選人之資格。」因此，剝奪公務員之資格，或為公職候選人的資格，是刑法第一條所稱的處罰（刑罰），且必須行為時有法律明文規定。

具言之，參政權的剝奪或限制（即所謂的「褫奪公權」），專屬於刑事法院，透過「刑罰」的宣告，只有這唯一的途徑，除此之外，凡不經過刑事法庭的確定判決，即屬違憲、違反司法權的專屬判決力！

何況，這既然是重要的「憲法保留」（Verfassungsvorbehalt）、「法律保留」（Gesetzesvorbehalt）、「法官保留」（Richtervorbehalt）事項，涉及「刑罰事項」，法律都有專屬的「刑事司法」性質的明文規定。

因而，非經「司法法院」（指「刑事法庭」）的確定判決，則不容許為任何的剝奪或限制人民的「參政權」的擴權（濫權、恣意）的作為。

在德國，褫奪公權的「法律定性」，是「刑事定罪之附隨後果」：德國刑法第45條以下：因犯罪而被判處一年以上有期徒刑者，將失去5年擔任公職及從公共選舉中得到權利的選舉權。同條第2款，法院可以宣告期限為2至5年，如法律有特別規定者。

四、「權力分立」的恪遵：在權力分立原則，對於人民的生命、身體健康、自由、名譽、財產的剝奪或限制，非經刑事法院，不得為之。

行政權，不具有剝奪或限制人民權利的適格。至於立法權，更應該理解權立分立的本質，不容將「屬於刑罰事項的權利」，透過立法，變相地「賦予」行政機關，恣意地剝奪或限制人民的權利。

五、集中焦點：剝奪或限制參政權（所謂「褫奪公權」）是刑罰的專屬事項。

只有刑事法院，依據刑法，罪刑法定原則，透過「刑事判決」宣告此種「刑罰」，才有其「法律效果」。

至於目前的「公職人員選舉罷免法」的「行政法上的褫奪公權」，顯是恣意、違憲、違法亂紀的惡夢與惡行！

A.「合一確定」，用「本體論」思維，要「定性」，將之綁在一起，合併觀察。

B.不容中央選委會、地方選委會，仗著訂定「惡法」，坐大、恣意，其「非正法」的權力。

C.此種「行政恣意」與「權力濫用」，使得「法治國」的「罪刑法定原則」，遭到迫害，而罹於「分崩瓦解」的景象！

D.刑罰優先適用：行政罰法第26條第一項前段：「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之。」

六、四大違憲

A.違反「憲法原則」：憲法國家，係指國家權力是受限制的，即其公權力，必須受到憲法予以限制。

B.違反「罪刑法定」：法無明文者不構成犯罪，亦不得處罰；即「罪法定」與「刑法定」；法定原則不容牴觸！因為有「罪刑法定原則」，讓政府不能擅斷，不能恣意地對人民實施處罰，並讓人民可以預見法律規範，保障人權。

C.違背「權立分立」，改變而朝向「全權集中」或「威權國家」的嚴重問題！

D.違背「法治軌道」（恣意、脫軌），即其已經發生：禁止恣意性、禁止權利的濫用的情事。

七、四沒有：

A.沒有自由：不符合「自由原則」（Prinzip der Freiheit,principle of freedom）。簡而言之，個人自由的原則，是自由主義的核心信念。自由主義的基礎歸為三類。第一類，是擺脫任意統治的自由，被稱為「消極自由」，包括新聞自由、法律之前人人平等、良心自由和財產權。第二類，權利確保保護和促進自由的能力和機會，這被稱為「積極自由」。這些權利的例子是醫療保健、教育、有酬就業、人性尊嚴和參與社會的社會和經濟權利。第三類，民主代表或參與的政治權利，即投票權或被投票權，以確保其餘兩項權利不被侵犯。

B.沒有民主：不符「民主原則」（demokratische Grundsätze ;democratic principles）。根據西方模式所形成的「自由化民主」，包括一般、自由與秘密選舉、立法、政府和管轄權中的國家權力劃分為獨立機構（權力分立）以及基本權利的保障。

C.沒有法治：法治是和平、自由和可持續發展的先決條件，並加快實現2030年議程（Agenda 2030）的所有發展目標。它是運作民主的基礎，也是良善治理的核心要素。法治化，意味著政府和行政部門只能在現行法律的框架內行事。因此，公民受到保護，免受國家恣意、歧視和侵犯人權。

D.沒有人權：剝奪參政權，係極為反人權的舉止。參與選舉程序，是一項憲法權利，其雙重層面，是主動選舉權（投票的可能性）和被動選舉權（當選的可能性）。

八、法理很簡單：法律課程的基本原則。

只有「刑事法院」，所做的「罪刑判決與罪刑宣告」，才能夠剝奪或限制參政權。

任何的行政法規定，不能夠褫奪公權！

（作者為臺灣財經刑法研究學會理事長）

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