自由廣場》共軍空降兵vs.國軍作戰想定

◎ 黃偉傑

對於共軍來說，解放台灣要快、狠、準，一旦戰事延宕，招致國際干預的機率就會大增。為達成此作戰目的，共軍近年來大力組建空降兵，目前已知最高編制單位為空降第十五軍，下轄四三、四四、四五等三個師、一個航運團、一個通信團，總兵力約三萬人。軍部現駐湖北孝惑，第四三師駐河北開封、四四師駐湖北應山、四五師駐湖北黃陂、航運團駐湖北孝惑，能夠用於空降作戰的各式軍用運輸機逾八十架。如果以戰備狀況備便空投的話，保守估計有能力在六小時內將至少一個加強旅（六至八個營）飛抵台灣本島進行空降、空投作戰。

為配合空降突擊作戰想定，共軍早已在甘肅建立全比例仿真模擬演練場「鼎新基地」，刻意仿建台中清泉崗機場及高雄左營軍港，便於空降兵進行模擬攻擊演練，逐步組建連、營級實兵作戰演練能量，未來共軍空降兵的師級乃至於軍級作戰能量之建立將成我迫切的危機。

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雖然目前共軍空降兵的運輸能量不足，但是若能掌握台灣本島之機場，並確保局部空中走廊的話，配合民航的廣體客機支援，有能力在十二小時內輸送一個以上的滿編空降師進入台灣本島。加上近年來共軍大量採購俄羅斯IL-76重型軍用運輸機、BMD-3空降步兵戰鬥車和重裝備空投傘具（PBS-950貨物傘和UPGS-500火箭減速組），提昇空降突擊能力。

從共軍的整軍方向來看，未來國軍所需要面對的不太可能是正面硬碰硬的諾曼地式登陸作戰，而是共軍配合資訊攻勢、戰術彈道飛彈攻擊、空降突擊和特種部隊奔襲的現代版閃電戰。縱使國軍在海空方面目前仍佔局部優勢，但是若重要基礎設施和基地遭共軍突擊佔領破壞，則續戰能力將大幅降低。

但是從國軍目前所謂「資電先導、扼制超限、聯合制空、制海、確保地面安全」的主要作戰想定來看，對於共軍以非正規方式遂行攻台作戰的對應方法，依然不脫陣地防禦的思維，認為只要以我裝步單位實施機動打擊，便可掃蕩共軍先遣部隊或空投堡，卻沒有考慮到現今共軍已能直接對我窄淺縱深後方之後勤補保與指管通情節點進行夜間突擊。

面對以城鎮或住民地為依托的共軍特戰隊員，我重裝摩步或裝甲旅是否能夠在第一時間內集結進入作戰責任區，且於有限之縱深中展開發揚火力？答案不甚樂觀。在這種戰線高度流動、作戰地形複雜且需要快速反應的多目標高強度作戰中，傳統機械化部隊的作戰彈性不足，需要一支具備高度獨立作戰能力和分散作戰彈性的部隊方能應付，而不是繼續強調動員和兩棲反登陸的萬年想定。

（作者為日本北九州大學國關博士，全球防衛雜誌特約撰稿）

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