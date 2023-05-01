自由廣場》你真懂吃魚？

◎ 李道勇

國立臺灣海洋大學水產養殖學系黃之暘副教授長年推廣食魚教育，同時經營臉書社團《養殖與食魚文化》，吸引了廚師、主婦、魚販、饕客、船長等等，擁有近八千名成員，一堂大學課程，竟成了大眾的食魚課。

黃之暘多年來，走踏臺灣各地的魚市場，這些紀錄就化成了《怪奇海產店：海島子民的海味新指南》這本書。他帶領讀者在字裡行間內，探訪漁產的點滴回憶，視覺、嗅覺、聽覺、味覺與觸覺的鮮明回憶。

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在臺灣還有一群人，也像黃之暘一樣致力於推廣「慢魚運動」，這是二○○三年起源於義大利，理念為Good, Clean and Fair Fish。「慢魚」這兩個字有點難以連結，簡單的說，如果在吃魚前，「慢慢」研究這「魚」怎麼來？甚至再追溯魚的身世，大概就能了解「慢魚運動」的精神了。

食魚教育還可融入學習領域及在地水產特色，漁業署與台灣養殖漁業發展基金會就曾舉辦「二○二二魚你相育—食魚教案徵選競賽」來配合學校的「慢魚」課程。不過據筆者了解，目前不少食魚教育課程，仍在使用進口的鮭魚、鱈魚等為教材；學校、家長擔心讓孩子食用有刺魚，這是我們黑潮海洋民族最大的諷刺。

台灣的鮭魚從挪威進口，帝王蟹來自韓、日，紅蟳、青茵等來自東南亞，白鯧則來自印度與印尼，烏魚子竟然有從中國進口者。台灣每年進口近三萬噸的鮭魚與鱈魚，但國內每年消費的午魚量只有四千噸，只佔總產量的三分之一；與其求人，不如反求自己，只要我們多吃一些國產魚，就能對國內養殖業者和食魚教育的推廣，幫上很大的忙了！

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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