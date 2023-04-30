自由廣場》郭董真懂尹錫悅訪美？

◎ 吳哲文

自四月五日發表「參戰宣言」以來，郭台銘角逐中國國民黨黨內總統提名的積極程度，可以說是有目共睹，但立論是否有切中台灣當前問題重點，對於他國類似事證，是否有用心理解、比較與會通，恐怕就是另一回事了。

郭董受訪稱「韓國尹錫悅總統也在四月訪美，吸引投資、不買武器，台灣總是在談政治買武器，既然要過境外交，可以帶中小企業一起出訪、到美國投資把台灣產業帶出去，韓國能，台灣為什麼不能」，很明顯是誤讀尹錫悅總統的訪美重點。

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尹錫悅總統就任以後，雖然仍有可議與需要檢討的地方，但他在僅以些微差距勝出、韓國社會存在相當分歧的情況下，仍然勇於修復前任疏遠美日、親中親朝的錯誤，這樣的勇氣與意志著實可圈可點，尹總統的本次訪美之行，無疑也應該放在修復美韓關係的脈絡來理解。

尹總統本次訪美，具有鑑往開來的意義，一方面是在「美韓共同防禦條約」簽訂屆滿七十週年之前出訪，並在美國國會發表演說的過程中，重新回顧韓戰時美韓兩國為了守護朝鮮半島南半不被赤化，在長津湖等地浴血奮戰的歷史；另一方面，也有重新強化美韓安保協作關係、應對北朝鮮等國安保威脅的目的。也因此，尹錫悅在與美國拜登總統舉行美韓元首會談以後，共同發表美韓「華盛頓宣言」，為韓國爭取到美國對韓安全保障與核武保護傘的更加強化，透過包含美國海軍核能動力潛艦進駐韓國軍港、以及加強美韓兩國軍隊訓練與情報共享等等的方式，更妥善的應對北朝鮮的飛彈與核武恫嚇。而美韓兩國也在共同聲明中，確定共同促進台海和平穩定、維護南海等海域的航行自由等目標，可以說尹錫悅本次訪美行，強化國防安保是最重要的主軸。

但，郭董不知道是有意或無意，還是因為幕僚並沒有注意到此般最新動態的緣故，竟未能體察到尹錫悅本次訪美的根本性意義，而將此一行程逕自理解為是單純的經濟之旅，這無疑是一件很可惜的事情。還是希望郭董針對經濟、國防等事務發言前，能夠對公眾人物發言的影響力有所自覺、多做功課，才能不致誤導大眾。

（作者為兼業作家，新北市民）

重點：美國核潛艦

◎ 林修正

臺灣人看拜登、尹錫悅的美韓華盛頓宣言，重點應該在能攜帶八十枚核彈頭的美國俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦將造訪南韓，它表面上宣稱在嚇阻北韓蠢動，實則將核威懾拉到北京門口附近。這比拜登與尹錫悅「促進台海和平穩定進行討論」重要多了！

猶記得在SARS流行時期，台灣和中國南方省份很多地區都受到SARS傳染之苦，中國政府卻少有防疫動作；臺灣希望能加入WHO，但中國外交官卻蠻橫的以「誰理你們」回應。然而後來一聽說北京領導人所居住的中南海有人染SARS，中國就開始大規模處理SARS疫情。

數年來，中國不斷以軍艦、軍機侵凌臺灣，強烈威脅台灣與台海安全。而美國為嚇阻中國，也以軍機、軍艦出入臺灣海峽，甚至聯合許多民主國家舉行多國海上聯合軍演，強烈展現保護臺灣的意志，但似乎效果不大，且美中對峙情況日趨緊張。或許台海距離北京遙遠，習近平根本無法感受美國態度有關。一如SARS若僅在中國南方流行，習近平會說「誰理你們」吧！

總之，必須讓北京當局感受到美國的決心，才有可能遏阻台海、南海局面惡化。

（作者為退休商科副教授、嘉義市民）

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