自由廣場》虛擬資產局的必要性

◎ 陳擷安

立法院上周剛一讀通過金融監督管理委員會的組織法修正草案，有關於金融監督管理委員會新設虛擬資產局之提案。針對虛擬資產以及相關產品與交易活動的蓬勃發展，該如何有效管理與監督，將是現今重要課題。

首先，設立專責監管單位實有必要。虛擬資產的交易與傳統的金融市場，可謂大相逕庭，現有的傳統金融監管機制未必能完全適用。對於仍處於迅速發展擴張階段的虛擬資產市場，如何妥善保護投資人、洗錢防制、虛擬貨幣相關金融產品和交易活動將是監管目的的重中之重。倘虛擬資產局成功設立，或將更能應對虛擬資產市場的複雜性。

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而加強投資者保護，更是當務之急。虛擬資產如同傳統金融市場般，也存在著詐欺、不實資訊等種種風險。投資者往往在面臨風險時，因為缺乏專責的監管單位或救濟管道，而蒙受損失。虛擬資產局的設立，若能建立管理以及註冊機制，投資人將能明確對於是否為合法註冊服務商進行辨別，而能降低遭到詐騙的風險，將強化投資人對於虛擬資產市場的信心。

此外，虛擬資產的洗錢防制，更是對於金融市場具備相當的重要性。倘若虛擬市場的匿名性、欠缺妥善監管機制，將無法有效遏止洗錢的情形無限蔓延。因此，虛擬資產局應設立洗錢防制相關準則，以及相關施行條例。尤有甚者，洗錢往往是國際性的犯罪行為，虛擬資產局更應對於國際洗錢行為進行跨國性的國際合作與交流，並且對於可疑的洗錢行為進行辨別及防堵。因此，面對虛擬資產的跨國特性與全球化，虛擬資產局應與國際金融監管機構共同合作，確保監管政策符合各國最新的監管方式與手段。

虛擬資產局也應建立回報機制，使虛擬資產投資人能夠對於任何可疑的活動或欺詐等不法案件予以陳報。虛擬資產局也應思考提供投資人因欺詐或洗錢等不法活動造成損失時，有明確的救濟管道。

當然，虛擬資產局給予虛擬資產服務的業者培訓機制，以確保了解相關監管法規和並確實遵守法律遵循流程。筆者認為在金融監督管理委員會下設立虛擬資產局這樣的專門機構，可以在保護投資人、洗錢防制和維護虛擬資產市場秩序方面，為快速發展的虛擬資產市場提供更公平、適當和有效的監管制度。虛擬資產局的成立相信是朝著實現這些目標的重要一步。

（作者為科技集團法務人員）

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