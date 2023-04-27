自由廣場》從醫材法談團購風波

◎ 葉昱呈

日前有一名麻醉科醫師開耳溫槍、額溫槍團購，被質疑測不準事件，引發各界爭議，有論者認為「團購」僅是透過網路、社群媒體，聯合多數人一起購買大量商品，並與商家議價，以取得最優惠價格的購物方式，並未涉及販賣之營業行為，不至於違反醫療器材管理法規定，筆者認為有澄清之必要。

醫療器材管理法第十三條規定，非醫療器材商，不得販賣醫療器材，且應經直轄市、縣（市）衛生單位核准登記，領得許可執照後，始得營業（包括製造、販賣或供應醫療器材）。亦即只要「供應」他人所需之醫療器材，均須受規範。這位醫師如未具醫療器材商資格，而以團購之名義，提供他人訂單、付款等協助代（團）購之服務，甚且有收取費用或居間利益情事（例如：低價買進耳溫槍，再高價轉售團購成員，賺取中間的利潤），即符合上述的「供應」定義，而違反醫療器材管理法規定。

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此外，如透過網路、社群媒體等管道，以通訊交易方式販售醫療器材，除了本身須具有醫療器材商資格，且必須依照「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」規定標註完整資訊，否則將涉及違反醫療器材管理法第十三條規定，處新臺幣三萬元以上一百萬元以下罰鍰。提醒未具醫療器材商資格，欲從事網購、團購、代購醫療器材者，應先符合規定，以免受罰。

（作者為衛政公務員，屏東縣民）

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