社論》小狼大狼演哪齣戲？

正常國家都開罵盧沙野，中國的「總理各國事務衙門」應接不暇。要罵這位戰狼太容易了，因為他犯了「低級錯誤」，而且這不是第一次。所以，罵過之後，不妨想想，事情有這麼簡單嗎？駐法的小狼，北京的大狼，「楚王愛細腰，宮中多餓死」，他們在演哪齣戲？

二○一九年七月出使法國之前，盧沙野駐節加拿大（始於二○一七年二月）。這段期間，二○一八年底發生孟晚舟事件，一週後中國政府也逮捕兩名加拿大公民。當時，盧沙野在美加戰線一夫當關，痛斥白人至上主義踐踏司法，這種戰狼精神隨著他到了法國。不論是揣摩上意或秉承上意，小狼的言行總刺激別人想像，大狼有怎樣的腦部結構。就此而論，像盧沙野這種小狼，各國應該咸表歡迎才對，因為他揭示了大狼不欲人知的內心世界。台灣，也不勝期待這種人擔任國台辦主任，因為他會把「中國人決定台灣的命運」，對呆胞打開天窗說亮話。去年，他說統一後台灣民眾應該進行「再教育」，就很有醍醐灌頂的作用。這麼直白的口氣，同時還替新疆的再教育營做了旁證。

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2019年出使法國之前，盧沙野駐節加拿大。這段期間發生孟晚舟事件，一週後中國政府也逮捕兩名加拿大公民。當時，盧沙野在美加戰線一夫當關，痛斥白人至上主義踐踏司法，這種戰狼精神隨著他到了法國。（EPA）

這次，小狼同樣沒有說錯話，只是又洩漏了最高機密。為了止血，中國駐法國大使館聲明，強調只是大使的「個人觀點」。但這份聲明只有法文版，沒有中文版，小狼也沒有針對訪談認錯道歉。現在，國際社會應該搞懂了，原來習近平倡議政治解決「烏克蘭危機」（不承認俄侵烏），必須保障所有國家的主權、獨立和領土完整，真正的解釋是普廷版本！不必懷疑，在專制中國的體制下，小狼不可能犯政治錯誤，只會把實話說得忘了分寸。中國的「總理各國事務衙門」，小狼多少荒腔走板，好官依舊我自為之，不是嗎？搞不好，這位小狼的本業就是大狼的傳聲筒，後者樂得前者把他不方便說的話一根腸子通到底，宣傳天朝的國際觀，嚇唬反華勢力、台獨份子。

有個問題倒很有趣：為什麼是在法國？為什麼會有這麼一位小狼，肆無忌憚把法國電視台當作中央電視台？這個現象是不是解釋了，馬克宏訪問中國，獲得滿手訂單之後，高談所謂戰略自主不當美國附庸、把俄侵烏說成「烏克蘭危機」、台海危機不屬於歐洲的危機等高論，潛台詞叫做「花錢買外交」？而這位駐法大使居中協調，沒有功勞也有苦勞。馬克宏的言行，中東歐國家怒火未歇，緊接著，小狼在法國大放厥辭，完全顛覆了現代主權國家定義，這是無的放矢窮開心嗎？中國外交部澄清，前蘇聯加盟（其實是被佔領）共和國在聯合國具有獨立地位，但也不忘反批：有些媒體刻意曲解中國在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中國和有關國家的關係，我們應對此保持警惕。總之，「中國能夠理解俄羅斯關於防禦北約入侵的主張」，一如中國駐歐盟大使傅聰所言。想必，經過盧沙野這段插曲，中東歐國家對中、法的信任度會更低。而且，這種疑慮會向更多國家蔓延擴散。

盧沙野老實說，一言既出駟馬難追。彭博指出：此事讓中國企圖扮演烏俄戰爭和平使者的努力蒙上陰影，同時也讓馬克宏企圖與中國合作建立烏俄和談框架的計畫進一步遭受質疑。不少學者指出：小狼的論述意外揭露了大狼對烏俄戰爭的真實態度。有專家甚至懷疑，小狼被大狼授權發言，以測試法國和國際的反應。可以說，小狼敢在法國撒野，凸顯了馬克宏先前的失言，不僅是他個人的外交災難，甚且刺激了中國比分化歐美更大的胃口，也令人更臨場地體會到，習近平、普廷所謂的「鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」，絕非表面文章而已。華爾街日報社論說：「中國在歐洲問題上讓馬克宏難堪。」自我感覺良好的馬可宏可要小心，別讓法國淪為中國的主題樂園。至於澤倫斯基，恐怕也不需再等習近平的電話了。

話說回來，小狼模糊前蘇聯共和國現在的主權國家地位，普廷一定有深獲我心的快感，如果他改派駐俄羅斯大使，保證大受歡迎。不過，普廷也不宜高興的太早，假使前蘇聯共和國可以送回歷史屠宰場，帝俄以來俄羅斯佔領的中國領土，同樣也可以被說成「從一開始就是中國的」！今天，「東升西降」未必，「中升俄降」倒是事實。有朝一日，習近平恢復中華帝國的榮光，焦點轉移到金庸所說的俄據一七○萬平方公里，以及所有鄰國的爭議領土，「還我河山」恐怕才是他心目中「國家完全統一」的重頭戲！

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