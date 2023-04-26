自由廣場》（林保華專欄）得台灣者得天下！

一位科技界的網友給我一個跟帖：「得台灣者得天下！」我立即表示認同，並且表示會為此著文。

這句話出自孟子有關「得民心者得天下」的論述。台灣的民主制度符合世界潮流，台灣人也熱愛和平，從來沒有妄圖以武力攻城略地，「得道多助，失道寡助」，台灣應該得到天下的民心。

請繼續往下閱讀...

無奈現在這個世界盜跖橫行而必須講實力、講利益，因此也必須擺出台灣的實力與利益所在，才能爭取到天下。

第一，台灣的地理位置與戰略地位，在東北亞與東南亞之間及歐亞大陸與西太平洋之間的樞紐地帶，因而成為兵家必爭之地。在世界出現海上強權之後，台灣就成為歐美、日本與中國的爭奪對象，導致原住民被殘殺與同化而凋零，台灣就成為多民族融合的地區與國家，今後這個趨勢還將繼續，尤其與南島民族日益成為命運共同體。

第二，二戰後台灣處於自由世界與共產陣營爭鬥的第一線。所以一九五○年共軍入侵韓國後美國改變放棄國民黨的政策轉而幫助國民黨固守台灣，更經歷了一九五八年中共試圖染指台灣的八二三炮戰。目前中國潛水艇要進入太平洋直趨美國西岸，必須通過台灣南端的巴士海峽而導致美軍的跟蹤，但是一旦中國佔領台灣，潛水艇停泊在東海岸的蘇澳軍港，何時潛往美國發動攻擊，美國完全無法掌握。僅就這一點，美國怎麼可能放棄二戰期間美國人用生命換來的台灣？

第三，台灣海峽是全球最忙碌的海運通道，有一半以上的貨櫃輪由此通過。中國一直聲稱台灣海峽是他們的內海，台灣並不承認這一點而開放國際航道，一旦台灣被中國佔領，日本、韓國的燃料原料生命線就被中國掐斷而出現生存危機，世界人口最多與未來新興大經濟體的印度與美國的海上交流也幾乎被掐斷。有專家估計美國將面臨一九三○年代初期的經濟大蕭條，當然也阻慢印度發展腳步。

第四，現在的高科技時代，沒有晶片就寸步難行，寸事難做。根據一年前公佈的調查報告，台灣半導體產值市占廿六％，排名全球第二，IC設計及封測產業分別占全球廿七％及廿％，位列全球第二及第一，其中晶圓代工市占率，則以六十四％穩居首位。台灣對經濟、民生、軍事的貢獻無與倫比。如果這些技術與產能落在共產黨手裡，必是人類浩劫，不要說民主制度將被摧毀，民生也將出現世紀性大倒退，還不知造成多少傷亡。

台灣的重要性，有些很難改變，有些無法改變；因此自由世界必須「得」台灣，才能延續與發展生命力，否則必然被共產黨脅迫乃至面臨死亡。所謂「得」者，就是與台灣民眾站在一起，捍衛台灣的獨立地位，捍衛台灣擁有的一切，不能落在人類公敵的共產黨手裡。共產黨的誘餌有台灣重要嗎？共產黨的承諾可以相信嗎？自由世界做了誓死捍衛台灣的決定沒有？還是事到臨頭還要研究討論，甚至與虎謀皮？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法