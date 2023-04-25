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社論》他們都在「練痟話」

2023/04/25 05:30

武漢肺炎襲擾世人三年多，其間爆發烏俄戰爭，全球民生經濟都受拖累，世變日亟，用台灣話說，這幾年真是「歹年冬」。既是「歹年冬」，連帶就「厚痟人」；且痟人多，「練痟話」或胡說八道者眾，違背常識常理，口出狂言，製造不少奇言怪論，令人瞠目結舌。

「外交戰狼」級的中國駐法國大使盧沙野，這方面聲名最著。去年八月，他受訪時宣稱，「將來統一台灣，只需要再教育台灣人，他們就會變成愛國份子」；警告若遭併吞，台灣人將陷入維吾爾人被「再教育」的命運。上週五，盧沙野再練痟話，就中國武嚇台灣一事，堅稱「威脅者不是我們，我們是受威脅的一方」；「因為中國領土完整受到台灣及部分西方國家台獨分離勢力威脅」。他還否定台灣人有自決權，「是由中國人決定台灣的命運」。痟話連連，台灣各方撻伐。

盧沙野不僅對台灣言論乖張，在烏克蘭與俄國關係發言更引發軒然大波。他拒絕回答二○一四年被俄國併吞的克里米亞是否屬於烏國，卻揚言「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。一番痟話否定一九九○年代蘇聯解體後獨立的十四個加盟共和國主權地位，引發眾怒；當年「鐵幕」內受欺壓最甚的波羅的海國家及烏克蘭等紛紛要求中國把話講清楚，至少八十位歐洲議會議員聯名促請法國驅逐盧沙野。

盧沙野練痟話，適值中國企圖調整在烏俄戰爭中的騎牆偏俄立場，裝扮成和平促進者。然而，世事假的真不了，習近平與普廷都懷「民族偉大復興」帝國主義大夢，意識形態不但見諸言論，也付諸行動。美國眾議員史密斯（Adam Smith）十八日在國會聽證會指出，中國企圖統一台灣的目標及措辭咄咄逼人，使台海成為最大的衝突引爆點，「我們須設法遏阻中國的行動」。他強調，中國不僅在台灣議題，對世界其它地方也構成威脅，「他們在至少六個主權國家都聲稱擁有領土」。

領土野心之外，中國還不准各國基於和平原則而對其併吞台灣有所異議。南韓總統尹錫悅日前表明，台海緊張是單方面試圖以武力改變現狀所導致，南韓和國際社會都反對訴諸武力，這不單純是台灣與中國之間，而像朝鮮半島一樣是全球議題。昨天起訪問美國的尹錫悅，呼應了國務卿布林肯二月間所宣示：全球關注台海危機，這並非中國所稱的內政，而攸關全世界和平穩定。尹錫悅的話，簡單明白，合乎常識常理，中國卻以「不容他人置喙」、「玩火自焚」等粗暴言語回應，南韓因此召見中國大使，要中方「謹言慎行」。

中國方面霸道無理，狠話、痟話連連，只讓台灣人更堅信應做好「抵抗中國入侵」準備，有如民進黨主席賴清德上週末所強調：兩岸和平不能低頭求來，也不是對方賞賜，要以民主及國防做後盾。「實力帶來和平」，美國雷根總統早有名言，是台灣當前積極強化生存實力的要務。不過，對中國來說，併吞台灣的上策是不戰而謀取，因而千方百計，軍機軍艦日常侵擾、大規模軍演、統戰交流收買、滲透顛覆之外，還密集發動認知作戰，阻撓支持台灣的國際道義力量，企圖瓦解台灣人的抵抗意志。近數月來，台灣社會出現若干論調，少數容或出自良心善意，但冥頑偏執荒誕，甚或居心叵測、附和中國者，更所在多有；以常識常理判斷，應可為檢驗準則。

判斷「反戰」論不難。民主台灣愛好和平，戰爭只有來自中國，要「反戰」，理應去向北京表達或抗議，在台灣「反戰」卻對習近平不敢稍置一詞，錯亂取巧，有如企業家曹興誠一言以蔽之：搞錯對象；其等而下之者，還夾帶反美及左派意識形態，執迷偽善。「反美」、「疑美」及其衍生的「棋子」、「等距」云云，也禁不起推敲。台灣從二戰之後，美國的安全、經濟支持，加上人民反共抗中，得以生存繁榮壯大；如今面對中國脅迫，美國支持為力阻中國入侵所不可或缺，不親美難道要投向敵對中國懷抱？駐德國代表謝志偉引述得好：只要台灣人不分顏色，面對威脅一致對外，中國犯台就不可能得逞。

至於「共識」、「不挑釁」、「和中」、「一家親」等包裝，也建立在幻想之上，自我解除精神武裝，助長中國「軟的更軟」、旨在逼降的溫水煮蛙策略。馬英九最近中國行，自棄前總統頭銜，言詞龜縮閃爍，事後中國即以大規模攻台軍演回報；當事人執迷不悟，自我感覺良好，台灣人可不吃這一套。

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