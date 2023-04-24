自由廣場》稅單 應該要有理由

◎ 蘇緯政

每年五月是綜合所得稅、房屋稅的報稅季節，當您收到稅單時，是否曾經納悶過稅單上的「應繳金額」是如何計算出來？還是乾脆囫圇吞棗地直接繳一繳，心想反正政府應該不會算錯吧？

《納稅者權利保護法》第十一條第五項規定：「稅捐稽徵機關所為課稅或處罰，除符合行政程序法第九十七條所定各款情形之一者，得不記明理由外，應以書面敘明理由及法律依據。」該條項內容原先於立法草案階段即有載明要求「應以書面敘明理由及法律依據」，然而，在立法院黨團協商時，卻被加入本段文字：「…除符合行政程序法第九十七條所定各款情形之一者，得不記明理由外…」。因此，導致稅捐稽徵機關容易藉此「除外規定」，以簡化程序為由而便宜行事，其保障納稅人權益的本意，竟形同具文。

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就目前實務上而言，房屋稅與地價稅等稅單上，並未敘明「理由及法律依據」，甚至連計算方式都沒有列出。

以房屋稅的稅單為例，僅記載房屋的課稅現值及適用稅率，至於現值如何算出、為何適用該稅率，並未敘明理由，當納稅義務人有異議時，必須另行向核發繳款書的機關查詢才能得知，然而，諸如此類「無理由稅單」，若在其他國家則通常會被認定是無效的稅單。

為避免納稅人權益被漠視，筆者具體建議，《納稅者權利保護法》第十一條第五項應刪除所謂「無理由稅單」的除外規定；換言之，稅單「須以書面敘明理由及法律依據」，使納稅人能充分瞭解並熟悉處分作成的理由，如此才能真正落實納稅人權益保障的精神。

（作者為大學講師、前立法院院長秘書）

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