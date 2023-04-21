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自由廣場》基隆地方公投的謬誤與矛盾

2023/04/21 05:30

◎ 劉兆隆

近日報載政府將採「短期碳費、長期碳稅」政策，並於二○二四年開徵碳費。另一則看似不相干的新聞是基隆市長謝國樑發動「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」的公投案，這兩則新聞的關聯是，協和電廠的轉型之路可以受到地方政府的限制或改變嗎？

協和電廠是一座燃燒重油的老電廠，理應「與時俱進」，朝向低碳的能源轉型。台電也從善如流，擬將燃燒重油轉型成低空污、低碳排放的燃氣電廠，但謝國樑卻趕在今年清明節連假前，核准協和電廠轉型的「地方公投」，作勢阻擋台電。實際上，該案早在選後已被中央認定，「電業屬於全國性事項」，謝國樑聲稱審查通過為地方公投，也立即被中選會認定違法。換言之，基隆市府審查通過且執意推動的地方公投，注定無效，勞民傷財，更讓「依法行政」的地方公務員陷入為難境地。

台灣從二○一八年起，四年內共有五案公投與能源議題有關，而且案案皆為全國性公投，唯有謝國樑與眾不同，轉彎至地方公投。可想而知，倘若「謝國樑破口」出現，日後台灣將無電廠，若因此而缺電成真，豈不淪為反對者的自導自演？謝國樑競選時提出「基隆科學園區」的政見，主張鄰近的內科減壓，將投資設廠外溢至基隆的北五堵，進而達成「引進產業」、「創造就業」的目的。諷刺的是，台電的協和電廠轉型正是為了北五堵的未來發展電力需求，但今天謝國樑卻打算以（違法）地方公投與中央對撞，阻撓台電在該區域的穩定增電，不知謝國樑有無意識到自己的政見有跳票之虞？

企業投資考慮的投資要素很多，電力供應絕對是基本題，沒了協和電廠的穩定供電與減碳供電，「引進產業」「創造就業」可能會淪為一紙空話。執意推動地方公投的謝國樑必須講清楚，如果要電不要電廠，他的電動機車電從哪裡來？如果送電動機車是為了打造低碳城市，為何以違法的地方公投阻止協和電廠從燃油轉燃氣的低碳能源轉型？更重要的是，如果謝國樑真的在乎「基隆科學園區」這項政見，而且信誓旦旦在他任內會達成引進產業、創造就業的城市升級，那麼請問電從哪裡來？請問低碳電力又在哪裡？企業對於基隆科技園區的投資信心又在哪裡？

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

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