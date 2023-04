自由廣場》﹙青年時評﹚可惜關中史觀影響了結論

◎ 林子堯

前考試院長關中日前出書,大談美國的衰落,力倡台灣不可單押美國,更直言中國必定崛起,台灣不可與趨勢違逆。近日郭台銘也力倡台灣應避免在美中兩國選邊站。不論上述何種,都迴避最核心的基本命題,若中國崛起不可逆,那中國為何要讓台灣獨活?若台灣不選邊站,出事的時候,美國又何須對台援助?站在台灣生存的視角來看,加強戰備、增加盟友才是根本之道。

關中在國關學界輩分很高,他遍查美國冷戰後打過的戰爭,試圖歸納理論,方法基本正確,可惜史觀影響了結論。回頭檢視美國在東亞戰場的關鍵戰役,最有名的當屬韓戰、越戰,關中認為韓戰製造兩岸隔絕。但真相是,若沒有韓戰,美國國務卿艾奇遜針對中國內戰,本表示要靜候塵埃落定(waiting for the dust to settle),但當北韓南下入侵後,美國立刻宣布台海中立化,阻止共產黨渡海來台,這是國府政權能在台灣紮根的關鍵。至於越戰,直到今日確實仍是美國的痛,對美國最大的啟示就是,原則上不出動大規模的地面部隊去打別國的內戰,特別是失去抗敵意志的國家。

若回到國關理論上來說,關中認為美國遏止中國崛起是相當怪的事情,但國際關係理論的幾位大師,米爾斯海默(John Mearsheimer)或格雷厄姆.艾利森(Graham Allison)兩位學者都認為,從沒有一個霸權會樂見另一個強權國家興起,威脅其地位。所以才會有所謂「修昔底德陷阱」的說法,或是大國崛起的悲劇就是帶來戰爭。只要有國家想改變均勢,自然就會帶來衝突。日本、德國在二戰都是在亞洲、歐洲試圖破壞區域秩序,引來反噬,這是基本的國際秩序,並非美國獨創。

若要深入研究美國的角色,我們必須說美國並不完美,但立國二百多年卻能成世界核心,必有其過人之處,關鍵就是美國是個願意反省的國家。以越戰來說,假使台灣面臨中國入侵,還有人倡議統一或和談甚至投降,美國也只能袖手旁觀。反之,若台灣堅持的是民主不能被威權入侵,縱使美國不出兵,也能提供安全援助。

台灣需要的應當是安全意識、正確的敵我視角,當兩岸間連安全承諾(如果中共會信守承諾的話)都沒有的時候,空談和平也是紙上談兵,終究只會招致覆亡。

(作者為台灣大學國發所兩岸組碩士、高雄市民)

