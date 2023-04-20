自由廣場》﹙青年時評﹚可惜關中史觀影響了結論

◎ 林子堯

前考試院長關中日前出書，大談美國的衰落，力倡台灣不可單押美國，更直言中國必定崛起，台灣不可與趨勢違逆。近日郭台銘也力倡台灣應避免在美中兩國選邊站。不論上述何種，都迴避最核心的基本命題，若中國崛起不可逆，那中國為何要讓台灣獨活？若台灣不選邊站，出事的時候，美國又何須對台援助？站在台灣生存的視角來看，加強戰備、增加盟友才是根本之道。

關中在國關學界輩分很高，他遍查美國冷戰後打過的戰爭，試圖歸納理論，方法基本正確，可惜史觀影響了結論。回頭檢視美國在東亞戰場的關鍵戰役，最有名的當屬韓戰、越戰，關中認為韓戰製造兩岸隔絕。但真相是，若沒有韓戰，美國國務卿艾奇遜針對中國內戰，本表示要靜候塵埃落定(waiting for the dust to settle)，但當北韓南下入侵後，美國立刻宣布台海中立化，阻止共產黨渡海來台，這是國府政權能在台灣紮根的關鍵。至於越戰，直到今日確實仍是美國的痛，對美國最大的啟示就是，原則上不出動大規模的地面部隊去打別國的內戰，特別是失去抗敵意志的國家。

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若回到國關理論上來說，關中認為美國遏止中國崛起是相當怪的事情，但國際關係理論的幾位大師，米爾斯海默(John Mearsheimer)或格雷厄姆．艾利森(Graham Allison)兩位學者都認為，從沒有一個霸權會樂見另一個強權國家興起，威脅其地位。所以才會有所謂「修昔底德陷阱」的說法，或是大國崛起的悲劇就是帶來戰爭。只要有國家想改變均勢，自然就會帶來衝突。日本、德國在二戰都是在亞洲、歐洲試圖破壞區域秩序，引來反噬，這是基本的國際秩序，並非美國獨創。

若要深入研究美國的角色，我們必須說美國並不完美，但立國二百多年卻能成世界核心，必有其過人之處，關鍵就是美國是個願意反省的國家。以越戰來說，假使台灣面臨中國入侵，還有人倡議統一或和談甚至投降，美國也只能袖手旁觀。反之，若台灣堅持的是民主不能被威權入侵，縱使美國不出兵，也能提供安全援助。

台灣需要的應當是安全意識、正確的敵我視角，當兩岸間連安全承諾（如果中共會信守承諾的話）都沒有的時候，空談和平也是紙上談兵，終究只會招致覆亡。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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