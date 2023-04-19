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自由廣場》詐騙受害者的五項建議

2023/04/19 05:30

◎ 陳埜

廿幾年前，在軍中誤信友人建言，向銀行信貸五十萬元投資購買未上市股票，每月支付信貸利息，為了儘速償還五十萬元借款，結果又誤中「恭喜您中獎」的刮刮樂詐騙，還被騙走戶頭內僅剩的十萬元，前後損失六十萬元。

經過這兩次的慘痛教訓，對詐騙深惡痛絕，也曾經投稿調查局，希望能降低民眾受騙機會，但廿多年過去了，詐騙案似乎變多，且樣態更為繁雜，只要稍不注意，便可能受騙。

雖然詐騙無所不在，但基本上都是靠電話及通訊軟體，所以只要有陌生來電或是陌生人接近，就要特別謹慎小心，只要接到這類電話就直接掛斷，以減少被騙機會。

蒐整詐騙資料後發現，多數人被詐騙主因，都和自己被騙一樣，急需要用錢才會落入詐騙集團的圈套，有些被騙者因為要付銀行利息、因為急著要還人家錢，所以未再仔細思考便受騙上當。另外，像是要求職者交出存摺、印章和提款卡，如此標準的詐騙模式，還是有人被騙，也有受騙者為了減少損失，也為了能多賺點錢，因而加入詐騙集團成為一員。

政府近年來大力整頓詐騙集團，但成效似乎一直無法提升，即使警方強力掃蕩，但詐騙案件仍是層出不窮，以下五項建議提供參考：一、提供高額檢舉獎金，讓民眾能夠踴躍檢舉。二、對誤入詐騙集團的成員網開一面，提供自首減刑機會。三、提供「吹哨人獎金」，讓詐騙成員有自新的機會。四、成立受騙者聯盟，讓受騙者能相互取暖、互相扶持。五、成立受騙者基金，讓弱勢的受騙者能夠申請，以協助其渡過生活難關。

（作者是軍人退伍）

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