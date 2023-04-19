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自由廣場》我家想接汙水管

2023/04/19 05:30

◎ 胡顏

貴報大幅報導台北市近三年來的汙水管接管率僅增加○．八％，幾乎原地踏步，市議員簡舒培批評市府態度太過消極。對此，筆者頗有感觸，因為原本我家也響應市政府政策，申請施作衛生下水道接管工程，但接二連三的波折，雖然已歷時一年多，依然進度緩慢，特別是住戶積極奔波，但主管機關官腔官調的態度，實在叫人難以忍受。

筆者住家從去年申請接管，歷經無數次的會勘、協調，衛工處和承包商的承辦人都換了好幾位，但最新的進度是，我們一排住家共六戶，其中五戶同意施作，但一戶反對，所以依然處在僵局中，暫時無轉圜跡象。

筆者搞不懂的是，我家附近的文林苑都更案，住戶也不是百分百贊成，市政府還是動用公權力，派出大批警力強制執行拆除，如今也已落成多年，為何都更案不必所有住戶都同意，而接管衛生下水道卻要所有住戶都同意呢？

其次，我家旁就有農糧署的閒置用地，既然有住戶不同意，而且反對者就在邊間，為何市政府不主動出面協調承包廠商取道公家用地施作？

據承包商轉述，我家附近有一處私人業已完成的汙水池，包商要我們自己去找該住戶協調，請求對方允許我們的管道可以接到該汙水池，這樣的說法實在叫我更加困惑，為何具有公權力的主管機關不出面協調，卻要求民眾自行協調？這種放牛吃草的態度，豈不太過消極？

最後，提升汙水下水道的接管率是進步社會的象徵，無論民間、承包商或市政府都應該攜手合作、全力以赴，但民眾既沒有公權力，也缺乏信賴和溝通機制，要達成百分百的共識確實有其難度，唯賴市政府的主管機關出面排除困難，才有早日完工的可能，不懂市政府為何如此不積極？

時代在進步，官員的觀念也應跟著改變，過去法律沒有允許的就可不做，現在應該改成法律沒有禁止的就統統可以做。筆者認為，有關汙水接管工程，民眾只要提出接管申請手續即可，剩餘的排除困難和接管施作等，那是主管機關和承包廠商的事，天下無難事，只怕有心人，只要市政府改變消極態度，主動用心為民眾服務，不相信有無法接管的住戶，也不至於會出現超過一千個日子，接管率卻增加不到一％的窘況！

（作者是國小退休教師）

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