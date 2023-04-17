自由廣場》處變可以不驚 應變需要演練

◎ 黃榮文

四月十五日深夜，中央社一則報導引發筆者關注與追蹤：「外洩文件指台灣很難抵禦中國空襲 專家：須撐到美軍來」，隔天網路上討論沸沸揚揚。筆者想起二○二一年十月陸委會主委邱太三在一場演講中指出，（當年）十月一日至四日大量的中國軍機飛抵台灣防空識別區，其架次之多已達準戰爭狀態布局。

邱發言至今一年半，中共變本加厲，二○二二年八月二日美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍於八月四日起以軍事演訓名義在臺灣周圍實施實彈射擊，涵蓋我國實際控制區的內水與領海範圍，飛彈更打到日本專屬經濟區海域，有人稱之為「第四次台海危機」。本月初，蔡總統於美西和眾議院議長麥卡錫會談後返國，解放軍東部戰區隨即於八至十日舉行環台軍演。

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對這兩次中共軍演，蔡總統發表了錄影談話，呼籲中共「理性自制」，或在臉書發布她在總統府聽取國安簡報的照片，安撫人心。多數國人似老神在在，股匯市也未崩跌，但推測許多人不免狐疑：「若衝突進一步升級，百姓該如何因應？」這次美國洩密文件就提到「台灣防空演習很大程度是照本宣科，不足以讓民政當局及公眾為『真實世界事件』做好準備。」

軍事上的布局，當由國防部主責，百姓擔心亦無用；但若中共軍機真的飛入了我十二海里領海範圍，國軍戰機升空迎敵時，老百姓要如何自處？又若萬一任一方有人冒失開了第一槍，甚至若敵機突進台灣上空對我領土投彈，或是飛彈襲台，防空警報發布，路上跑的、空中飛的與海上航行的載具中的無數乘客，以及大型商辦、廠房與百貨公司裡的人群，到底該做甚麼？如何應變？防災避難不是無需預演自然就會，而是需有完整的規劃、充足的準備，加上再三的演練。但似乎至今政府連最基本因應的緊急避難方式亦未告訴國人，一味粉飾太平，彷如去年二月之前的烏克蘭。

政府於二○一九年六月通過了全民防衛動員準備法，將動員準備區分為八項，分由中央各部會主管之，最後統籌單位是國防部，並於去年元旦成立了全民防衛動員署主責，卻至今未見針對前述問題向國人提出任何說明。處變可以不驚，但應變需要演練！請三軍統帥蔡總統儘速責成國防部，針對民防的布局向國人充分說明，以安民心！

（作者為前彰化師大機電系／所主任兼彰師附工校長）

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