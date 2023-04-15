自由廣場》台灣角度看中國青年下鄉

◎ 楊宗新

據中國教育部、人社部統計顯示，去年大學畢業生一○七六萬人中，僅有二五四萬人有穩定工作；今年六月又將有一一五八萬人自大學畢業，青年失業問題恐雪上加霜。

不友善的就業環境，與中國的內、外環境息息相關。胡溫執政末期，中國經濟成長就已明顯趨緩，伴隨土地、勞動成本提高，外資傾向將工廠轉移至成本更低的東南亞。習近平上任後，提出「一帶一路」因應，在沿線國家大興土木，透過協助修築基礎建設，為過剩的資本及勞動力找到出口。無奈隨著其所引發的「債務陷阱」等問題逐漸浮現、財政後繼無力，海外謀職機會也逐漸萎縮。

請繼續往下閱讀...

由於青年失業會引發家庭關係緊張、晚婚晚育、貧富不均加劇等問題，中國當局為此開出了鼓勵報考研究所、提升企業任用青年人誘因、增加公部門職缺、廣設就業服務站等藥方，其中最備受矚目的，當屬推動「青年下鄉」。早在二○一九年，共青團就提出在三年內號召千萬學生下鄉計畫，國務院各部委也在隔年提出具體執行方案，但買帳者遠不如預期。

這項政策，常被拿來與六○年代末「上山下鄉」運動相提並論，其實兩者有顯著差異。首先，毛澤東在文革中發動紅衛兵打倒劉少奇後，深恐自己成為這群高喊「革命無罪，造反有理」者的下個矛頭，希望藉由「上山下鄉」解散紅衛兵，偏重的是政治考量，與近年的經濟驅動有別；其次，紅衛兵年齡多在高中、大學階段，當前的「青年下鄉」則是指向社會新鮮人；最後，紅衛兵在很大程度上，是被半強迫下鄉的。

放眼各國，在以服務業占大宗的都會就業型態中，因進入門檻低、可替代性高，景氣不佳時，青年往往首當其衝。以臺灣來說，近年也出現北漂族返鄉現象，其中不少人將新興技術與農漁業巧妙結合，為傳統產業注入活水。而在中國，下鄉行不通的根本原因，在於城鄉差距過於巨大，使得畢業生寧當都會的「低端人口」，也不願輕言放棄拚搏機會。

反映在對台政策上，是中國年輕人對於「惠台政策」愈發無法接受，中國政府則在民氣引領及其他政治考量下，順勢推出「貿易壁壘調查」，試圖轉移這一股不滿情緒。

（作者為公務員，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法