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自由廣場》升級165阻詐工具包 兩點建議

2023/04/14 05:30

◎ 莊佳瑋

刮刮樂中獎等各式詐騙從民國九十年開始席捲全台，為了遏止詐騙犯罪，反詐騙專線「0800018110」於九三年四月二十六日正式成立，並自九三年七月一日正式啟用165簡碼電話，才有了現今耳熟能詳的165專線，負責從阻詐的角度降低詐騙犯罪可能造成的損害。

雖然有當時的跨部會「反詐騙部會聯防會議」為後盾，但受限於可用工具稀少，最初以諮詢功能為主的165專線可說是幾乎淹沒在龐大的通話量下，詐騙犯罪依舊猖獗、不受控制。直到「金融電信聯防平台」建立之後，一方面透過電信法第八條的解釋適用，讓警方得以快速聯繫電信業者針對詐騙人頭電話停話；一方面透過九四年五月十八日新增銀行法第四十五條之二規定，讓金管會於九五年四月二十七日公布「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」，做為銀行業者得以圈存帳戶餘額的法律依據，整體詐騙犯罪才開始獲得控制，從九五年到一○一年間，詐騙案件數剩下一半（從四萬多件到約二萬件）、詐騙金額更只剩下四分之一（從約一八○億元到約四十億元）。

曾幾何時，詐騙犯罪在近幾年的投資浪潮下死灰復燃，更透過網路、通訊軟體的匿名特性，隱身在檢警難以查緝之處，導致詐欺犯罪再次成為重大治安議題。面對擁有全新升級裝備（網路、通訊軟體、假網頁等等）的詐騙集團，若期待165專線能以近二十年前舊式裝備打贏這場阻詐之戰，無異緣木求魚。筆者建議無論修法或是擴張電信法第八條的解釋適用，至少應該朝下列方向思考升級165專線阻詐工具包的可能性：

一、使財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)加入聯防平台內，適時以停止解析特定網頁的方式，阻斷詐騙集團以假網頁詐騙民眾個資（例如偽冒政府機關發放防疫補貼等）或加入假投資群組（例如近來偽冒張忠謀、郭台銘先生身份聲稱找到投資秘訣等）。

二、將LINE等重要社群軟體公司加入聯防平台內，以適當方法限制涉嫌詐欺帳號的使用。例如LINE服務條款第十三條即已載明用戶不得有各種違法行為的情形，若違反的話LINE公司本得依據第十四·二條停用帳戶或「採取LINE合理認為必要及適當的任何其他措施」。倘若認為停用帳號影響太大，亦可將帳號加註「本帳號已經他人通報涉嫌詐欺」字樣，提醒對話者小心防範。

面對來勢洶洶的詐騙犯罪，只要我們在懲詐、阻詐的工具上適當升級，相信一定能夠及時力挽狂瀾，保障民眾的財產安全。

（作者為苗栗地檢署主任檢察官）

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