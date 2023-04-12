自由廣場》（鏗鏘集）世家，紳士；浪人，俠客

◎ 李敏勇

認識辜寬敏是一九九○年代的事，那時候他已是白秋之年，英姿煥發，遠洋漁業的投資順利成功，仿日本《文藝春秋》創刊的《台灣春秋》已開始發行，對台灣獨立建國懷抱志向的他，對政治之事是以文化視野觀之。這是他經歷日本時代的文化薰陶，又在台大前身台北帝國大學讀過書孕育出來的人生之貌。

出生世家，又因戰後「四六事件」影響，他從香港直接到了日本，不但斷了在台灣的成長之路，斷了台灣的大學生涯，從此滯留異地，過著闖蕩事業兼遊戲人間的生活。因讀到《台灣青年》啟蒙了台獨思想，又被日本退休外交官平澤和重的感召，成為一位極有個性的台灣獨立運動家。

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辜寬敏幫助了許多人，對家鄉鹿港的回饋更是。從《日本文摘》剛結束，到新台灣和平基金會辦理「台灣歷史小說獎」期間，受他多次宴請，談話之間流露文化情懷。我們夫婦曾經應邀到一位蘇姓企業家在草山的別墅晚餐，席間還有辜寬敏和剛卸任駐南非大使的陸以正。我們也受邀到他草山的家晚餐，記得他鄰居，誠品的吳清友夫婦也是賓客。

他世家出身，但掛在口中一句話是「父親說他們家的錢是台灣人寄存的，要用於台灣。」他的獨立運動志業不同於其他政治人物募款運用，而是自掏腰包。常常在國內外報紙刊登「意見廣告」傳達台灣的信息，在關鍵時刻，表達意志和信念。

他對中國古典和日本古典的文化涵養形成某種氣質，與李登輝、彭明敏同一世代風範相似。他的近代知識和教養不同於戰後養成的中國式樣子，對於人生有一種風格的堅持。不談政治也充實，他是一個時代的政治投影，也是印記在歷史的文化像。

在我心目中，他不只是一位矢志不移的台灣獨立運動家。更兼具世家、紳士；俠客、浪人形影。說多采多姿並不為過，也豐富充實。

常記起他穿著一身白色麻紗西服，從一台使用多年的黑色凱迪拉克加長型房車走出來的身影，或站在一角手持紙菸卻不能任意吸食的場景。其實在台北中山北路的國賓飯店包廂，服務人員會貼心的在他座位放上菸灰缸，他會尷尬地抽著菸，大家也都體貼以對。

二○○七年，我進入六十之齡，本已決定從此進行一個人的文化運動，一些基金會、文化團體的主事責任都卸下了，只保留一些參與的身分。但新台灣和平基金會和彭明敏基金會幾乎同時間都邀我加入董事會，作為對兩位前輩的敬意，我加入陣容。最近幾年參與歷史小說獎決賽審及相關活動，常在言談中感受到他的心境。

之前不久，我以他為主角發表了歷史小說《蒼鷹之影》（文學台灣），作為我繼李登輝、彭明敏的《夢二途》之後的諸篇之一。他的人生跨越兩個國度，在台灣獨立建國之路編織夢想，投入心力，允為某種風範。

如今，他已離世，雖看到台灣走向民主化之路，但「國家」仍糾葛在中國的牽連。他在遠洋漁業之外，以新台灣和平基金會和台灣制憲基金會兩翼推動的志業，仍待繼續努力，以竟其業。

（作者是詩人）

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