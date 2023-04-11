自由廣場》（北社評論）配合中國法理統戰 馬英九違憲

◎ 黃帝穎

馬前總統訪中爭議言行不斷，姑且不論馬自我矮化為「先生」甚至「這個」，乃至訪武漢時聲稱「貢獻全人類」，與至少「究責中國隱匿疫情」的WHO及歐美等民主國家宛如平行世界，而僅就馬先生在湖南座談時公開宣稱《中華人民共和國憲法》前言「台灣是中國不可分割一部分」來看，公然配合中國的法理統戰，已違反現行中華民國憲法。

中國因欠缺民主選舉、權力分立及人權保障，是舉世皆知的獨裁專制國家，尤其習近平修憲取消任期限制後，全球民主國家更加體認到中國獨裁已宛如帝制，正常文明人不會引用落後法制，但馬先生竟引用習近平無限任期的「中國憲法」，其法學常識顯已拋諸腦後。

請繼續往下閱讀...

世界各國，不會容許透過修憲或憲法解釋，涵蓋他國領土，否則俄羅斯也能透過憲法解釋，去涵蓋烏克蘭及前蘇聯所有領土？美國在中東的歷年紛爭，也能透過修憲將美國領土涵蓋中東？唯獨號稱法學博士的馬先生解釋「中國憲法」稱「台灣是中國不可分割一部分」，顯自絕於文明世界。

習近平宣示九二共識為「一國兩制台灣方案」，馬又配合引「中國憲法」稱「台灣是中國不可分割一部分」，迫使民主台灣與獨裁中國為「一個中國」，毀棄台灣「自由民主憲政秩序」，牴觸大法官釋字第四九九號解釋「防衛性民主」意旨。簡單來說，馬英九配合中國法理統戰「違憲」。

大法官釋字第四九九號解釋揭示「憲法中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎者，如聽任修改條文予以變更，則憲法整體規範秩序將形同破毀，該修改之條文即失其應有之正當性。憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法整體基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序，乃現行憲法賴以存立之基礎」。由此可見，任何行為乃至人民行使修憲權力，皆不能違背民主共和國原則及國民主權原則等民主憲法的底線。

也就是說，馬的「台灣是中國不可分割一部分」，因為中國為獨裁專制國家，若台灣承認同屬一個中國，即毀棄現行「自由民主憲政秩序」，違背民主共和國原則、國民主權原則等民主憲法底線，當然違憲。

（作者是台灣北社副社長、執業律師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法