社論》蔡英文會晤麥卡錫的意義

蔡英文總統台灣時間昨日凌晨，在位於美國加州的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，兩人並共同發表談話。總統感謝美方的堅定支持，讓台灣人民不孤單。麥卡錫強調，對台灣的支持堅定不移。這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，象徵台美關係正邁入新階段。相較於中共揚言報復，並於台海周圍持續軍事騷擾，國際輿論對於兩人會面，給予高度的評價，認為這標誌著民主國家團結，以對抗中國的威脅。

二○一八年過境美國期間，蔡英文曾造訪雷根總統圖書館。這次麥卡錫等十九位跨黨派眾議員，同樣選擇雷根總統圖書館，作為迎接台灣總統的地點，說明前總統雷根對美台之間，乃至自由世界的深遠影響。雷根總統是終結冷戰時期美蘇兩大陣營對抗的關鍵人物，堅定的反共態度，以及友台立場，即便距離現在已經超過三十年，其理念價值依然反映在民主陣營的主流精神。雷根總統一九八二年提出對台六項保證，是之後美國政府奉行台海政策的重要基石。蔡總統昨日表示，雷根總統與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。這番話正點出雷根總統歷久彌新的時代意義。

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蔡英文總統（左）台灣時間昨日凌晨，在位於美國加州的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（右），兩人並共同發表談話。總統感謝美方的堅定支持，讓台灣人民不孤單。麥卡錫強調，對台灣的支持堅定不移。（路透社）

美國憲政採權力分立，國會部門與行政部門相互制衡。總統擁有外交權，但參、眾兩院亦具外交角色，甚至採取比行政部門更清楚的對外立場。因應威權中國帶給民主世界的威脅，美國國會的腳步，確實比行政部門更加積極，挺台的態度更為明晰與堅定，這是美國民主、共和兩黨的共通語言，也成為推進行政部門施政方向的關鍵動力。麥卡錫這次與蔡總統會談，特別認為應加速軍售台灣，以及強化美台在貿易和科技方面的經濟合作。這亦是給予拜登政府推動台海政策的重要背書。囿於美國的一中政策，蔡總統尚無法進入華府地區，與行政部門高層直接晤談。而由繼位總統順序僅次於副總統的美國眾議院議長，親率兩黨議員，與台灣總統進行會談、公開談話、並且設宴款待。這或可看成一次美國「總統與國會通力合作」，再度推進台美之間日趨緊密與穩固的關係，透過兩黨議員的高規格接待，也讓蔡英文的過境美國之行，朝向準訪問的方向邁進。

尤其，去年八月時任美國眾議院議長裴洛西的訪台，中共對台施以高強度的軍事威脅，更讓全世界看到這個共黨政權的極端與非理性。不僅主要民主國家接連敦促北京，要求台海和平，包括美國等國家，也加速防衛準備，應處解放軍可能的冒進動作。這次蔡總統與美方共議後，選擇在美國的領土，而非在台灣，與麥卡錫會面，就是不給中共再於台海生事的藉口，這亦是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的一次重要合作。過往美中關係佳的時候，常是「共管台海」，台灣是美中台戰略三角的弱勢。現在的北京，已是民主國家的戰略競爭對象，甚至可以說是敵人。「疑中論」的氛圍下，位處威權擴張前線的台灣，是民主盟邦首要結盟者，以「共管中共威脅」。麥卡錫會面時強調，台美友誼對自由世界至關重要，是維持和平、區域穩定的關鍵。這話正說明台海戰略環境的改變，以及台灣正升高的國際地位。

雷根總統曾說過︰「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟我們的未來，是不可以被妥協的」。蔡總統與麥卡錫在全球聚焦下見面，就是要向全世界傳遞明確訊息，台美此舉並非升高區域情勢，而是再度展現民主同盟，即使面臨中國威脅挑戰，也要捍衛共同信仰的自由價值。北京試圖升高文攻武嚇，壓制台灣日益茁壯的民主角色，但這些作法並不被國際主流所接受。另外則施以統戰之術，召喚台灣的失意政客赴中朝拜，盡是說附和中共的言論，但這套分化伎倆，台灣多數民眾早就斥為陳腔濫調。蔡英文這次出訪與過境美國時，北京動員與僱用「紅色僑民」進行騷擾，還向麥卡錫等議員寄威脅信，另外則策動前總統馬英九到中國尬場，這些不僅沒能夠影響國際視聽，反而讓大家更關注蔡總統的美國行，大大提升台灣的國際能見度。至於馬英九到中國說了一堆話歌功頌德，充當樣板工具，就連國民黨也難照單全收。蔡英文會晤麥卡錫的時代意義，標舉了台美關係進入新的高點，同時也讓全世界更清楚看到，北京戰狼無論變了什麼面貌，反民主的本質，從未改變。

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