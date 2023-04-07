晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》蔡英文會晤麥卡錫的意義

2023/04/07 05:30

蔡英文總統台灣時間昨日凌晨，在位於美國加州的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，兩人並共同發表談話。總統感謝美方的堅定支持，讓台灣人民不孤單。麥卡錫強調，對台灣的支持堅定不移。這是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，象徵台美關係正邁入新階段。相較於中共揚言報復，並於台海周圍持續軍事騷擾，國際輿論對於兩人會面，給予高度的評價，認為這標誌著民主國家團結，以對抗中國的威脅。

二○一八年過境美國期間，蔡英文曾造訪雷根總統圖書館。這次麥卡錫等十九位跨黨派眾議員，同樣選擇雷根總統圖書館，作為迎接台灣總統的地點，說明前總統雷根對美台之間，乃至自由世界的深遠影響。雷根總統是終結冷戰時期美蘇兩大陣營對抗的關鍵人物，堅定的反共態度，以及友台立場，即便距離現在已經超過三十年，其理念價值依然反映在民主陣營的主流精神。雷根總統一九八二年提出對台六項保證，是之後美國政府奉行台海政策的重要基石。蔡總統昨日表示，雷根總統與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。這番話正點出雷根總統歷久彌新的時代意義。

蔡英文總統（左）台灣時間昨日凌晨，在位於美國加州的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（右），兩人並共同發表談話。總統感謝美方的堅定支持，讓台灣人民不孤單。麥卡錫強調，對台灣的支持堅定不移。（路透社）

美國憲政採權力分立，國會部門與行政部門相互制衡。總統擁有外交權，但參、眾兩院亦具外交角色，甚至採取比行政部門更清楚的對外立場。因應威權中國帶給民主世界的威脅，美國國會的腳步，確實比行政部門更加積極，挺台的態度更為明晰與堅定，這是美國民主、共和兩黨的共通語言，也成為推進行政部門施政方向的關鍵動力。麥卡錫這次與蔡總統會談，特別認為應加速軍售台灣，以及強化美台在貿易和科技方面的經濟合作。這亦是給予拜登政府推動台海政策的重要背書。囿於美國的一中政策，蔡總統尚無法進入華府地區，與行政部門高層直接晤談。而由繼位總統順序僅次於副總統的美國眾議院議長，親率兩黨議員，與台灣總統進行會談、公開談話、並且設宴款待。這或可看成一次美國「總統與國會通力合作」，再度推進台美之間日趨緊密與穩固的關係，透過兩黨議員的高規格接待，也讓蔡英文的過境美國之行，朝向準訪問的方向邁進。

尤其，去年八月時任美國眾議院議長裴洛西的訪台，中共對台施以高強度的軍事威脅，更讓全世界看到這個共黨政權的極端與非理性。不僅主要民主國家接連敦促北京，要求台海和平，包括美國等國家，也加速防衛準備，應處解放軍可能的冒進動作。這次蔡總統與美方共議後，選擇在美國的領土，而非在台灣，與麥卡錫會面，就是不給中共再於台海生事的藉口，這亦是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的一次重要合作。過往美中關係佳的時候，常是「共管台海」，台灣是美中台戰略三角的弱勢。現在的北京，已是民主國家的戰略競爭對象，甚至可以說是敵人。「疑中論」的氛圍下，位處威權擴張前線的台灣，是民主盟邦首要結盟者，以「共管中共威脅」。麥卡錫會面時強調，台美友誼對自由世界至關重要，是維持和平、區域穩定的關鍵。這話正說明台海戰略環境的改變，以及台灣正升高的國際地位。

雷根總統曾說過︰「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟我們的未來，是不可以被妥協的」。蔡總統與麥卡錫在全球聚焦下見面，就是要向全世界傳遞明確訊息，台美此舉並非升高區域情勢，而是再度展現民主同盟，即使面臨中國威脅挑戰，也要捍衛共同信仰的自由價值。北京試圖升高文攻武嚇，壓制台灣日益茁壯的民主角色，但這些作法並不被國際主流所接受。另外則施以統戰之術，召喚台灣的失意政客赴中朝拜，盡是說附和中共的言論，但這套分化伎倆，台灣多數民眾早就斥為陳腔濫調。蔡英文這次出訪與過境美國時，北京動員與僱用「紅色僑民」進行騷擾，還向麥卡錫等議員寄威脅信，另外則策動前總統馬英九到中國尬場，這些不僅沒能夠影響國際視聽，反而讓大家更關注蔡總統的美國行，大大提升台灣的國際能見度。至於馬英九到中國說了一堆話歌功頌德，充當樣板工具，就連國民黨也難照單全收。蔡英文會晤麥卡錫的時代意義，標舉了台美關係進入新的高點，同時也讓全世界更清楚看到，北京戰狼無論變了什麼面貌，反民主的本質，從未改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書