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社論》台灣要堅定走向世界

2023/03/31 05:30

蔡英文總統前天啟程出訪中美洲，過境美國。面對宏都拉斯斷交的外交低谷時刻，蔡總統造訪貝里斯、瓜地馬拉邦交國，有助於鼓舞前線外交人員的士氣，並展現不被中共的利誘外交所打倒的堅定立場。台宏斷交的隔天，前總統馬英九卻以祭祖為名訪中，表面界定歷史文化之行，降低政治性。然而，面對中國再度打壓台灣國際空間的嚴峻時刻，馬對斷交一事完全漠然，有如平行時空，這本身即具政治性。就如他參訪南京總統府，在孫文遺像前提到︰「我在二○○八年也是當了這個…」。明明是前總統身分，卻縮口自貶為「這個」。卸任元首到了中國，無法展現國格，最大傷害是台灣。

主要民主國家認定台灣為重要民主盟邦，我們內部卻有一股勢力，持續向中國靠攏，與中共合流。馬英九的傾中，像是反民主的拉力，使社會出現對立，且有損台灣堅定形象。這次來訪的艾達莫娃眾議長在立法院演說時即警示，民主的生活，「不會是理所當然」。捷克與台灣，都歷經威權統治，現遭遇鄰國流氓政權帶來的內外威脅，對反民主現象頗能相互感受。二○二○年捷克參議院議長韋德齊訪台後，眾議院議長艾達莫娃再率最大規模訪團來台，體現民主國家合力團結因應威脅。尤其，正值宏都拉斯外交轉向，捷克挺台，有如風雨故人來，說明我們並不孤獨。捷克內部也存在親中勢力，艾達莫娃台灣行，亦是尋求志同道合夥伴，共同壯大民主聲量，為其捷克內部民主力量，添加助力。

歷史已經告誡我們，民主不會是理所當然，必須時刻鞏固捍衛，否則罅隙之虞，終將有傾覆之禍。中共明擺要吞併台灣，各種反民主拉力，早就多線展開。民團台灣民主實驗室近日公布「中國影響力指數」，調查的八十二個國家中，我們在社會與媒體兩個領域，受中國影響程度排名第一。滲透廣佈社會，這是重大國安危機。最近起訴的前海軍少將共諜案，涉嫌吸收四十八名高階將領赴中「被統戰」。這些退役將官或許喊冤，他們只是去交流或球敘，沒被策反。然而，過去是領兵拒敵守護國家，現在卻赴中與敵同歡，這是踐踏了軍人形象。如馬英九赴中的錯誤示範，這些退役將官不忌諱淪為中共統戰對象，敵我不分，難怪近期有退伍軍人鼓動赴中慶祝黃埔軍校校慶。試想，若無前總統、前將官身分，對岸會奉為座上賓嗎？中共一邊笑臉接待以鬆懈意志，另方面繼續升高對台軍事脅迫。「軟的沒變，硬的更硬」。這些馬英九之流者，未因赴中接受統戰，減緩北京謀台腳步，分化而弱化的台灣，反而更加大中共併吞的野心。

艾達莫娃在演講時提到，「捷克東部邊境到烏克蘭邊境不到四○○公里」。說明俄羅斯入侵烏克蘭，讓捷克人對於威權擴張，有著強烈的危機意識。事實上，鄰近烏俄一帶的中東歐國家，都同感不安。北約組織的再強化，歐盟外交政策更趨向積極應對中國與俄羅斯的合流，都是這兩年來地緣政治出現的改變。另方面，不少民主國家正跨越地理上的藩籬，希望強化並擴大民主陣營的鏈結。例如立陶宛放眼印太地區，並與台灣相互設處，在新加坡等國新設大使館。艾達莫娃這次率團搭乘捷克政府專機，訪問南韓與台灣，深化相互合作。太平洋島國密克羅尼西亞的總統，曾表明抗中並想與台灣建交。另一個南太島國斐濟雖與台灣無邦交，但頂住北京壓力，同意恢復我代表處正名為中華民國（台灣），以發展實質關係。

從民主國家的腳步，清楚看到，我們是不可或缺的合作對象。俄羅斯發動戰爭，固然造成區域危機，但中國對全球民主的危害，才是更為嚴峻。首當其衝的台灣，可以提供許多與中共交手的經驗，這次艾達莫娃所率的團員，除了國會議員、經貿官員與企業領袖，還包括國家網路安全局正、副局長，以及內政部打擊恐怖主義及複合式威脅中心主任，這說明台捷正邁入更深入的安全合作領域。我們在民主陣營擔負著關鍵的角色，並日益重要。若繼續把台灣鎖在中國，或扛著九二共識神主牌唱和一中，親敵遠友，那只是昧於國際大勢，且自陷囹圄。宏都拉斯轉與中國建交，輿論多不認為是台灣外交的失敗，反而懷疑宏國政府被利誘後，北京還願意施賄多久。台灣現在的國際空間，可有更豐富與多元的做法，不同以往著重在邦交數字。我們此刻最重要的，是繼續打造堅定民主國家，堅定走向世界，並堅定地與民主陣營站在一起。

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