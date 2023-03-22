社論》馬英九與亞努科維奇

民主國家政要組團絡繹訪問台灣，蔡總統出訪預計過境加州會晤眾議院長麥卡錫，習近平在對岸復刻「一定要解放台灣」，馬英九卻往專制中國祭祖交流，中間還插播宏都拉斯邦交生變。馬英九們的國家與地緣選擇，不僅與台灣的主流大不相同，也與民主世界的主流大異其趣。看來，這位終極統一者，想為二○二四的泛藍定調，以「同屬一中、交流避戰、和平共處」對陣綠營之「互不隸屬、強化國防、抗中保台」。從而，爭取成為北京認可的「台灣統盟盟主」。

上週，尹錫悅赴日與岸田文雄會談，尹期待未來為開創緊密溝通的日韓關係新時代共同努力，岸田稱在當前戰略環境下，迫切需要加強日韓關係。在此之前，尹錫悅在三一節首度發表講話：如今日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與韓國共用普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴，而面對全球複合型危機和嚴重的朝核威脅等安全危機，韓美日三國合作比以往任何時候都要重要。除了北韓，更大的共同威脅，來自中國與俄羅斯。二戰之前，朝鮮半島是日本殖民地，一如台灣。台韓兩地，戰後的日本觀差距甚遠，乃日本對兩地的殖民政策差異使然，台灣親日而朝鮮半島仇日，轉進台灣的蔣氏為對抗北京，繼續「以德報怨」。然而，台灣民主化之後，以蔣氏傳人自居者，一反兩蔣路線，對日不惜一戰，與蔣氏宿敵沆瀣一氣。

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後蔣時代民主化，泛藍揚棄「反共抗俄」，漸至「疑美反日」。他們從失去政權的失落感開始，到附和中國擴張型民族主義，連帶在烏俄戰爭姓習姓普。時空錯置，主客易位，毛澤東擊敗蔣介石，中華人民共和國向前蘇聯一面倒，不久中蘇分裂，在「聯中制蘇」下，美中戰略結盟。中華民國在台灣，不論兩蔣時代或民主時代，一直維持親美路線。即使美中關係改善，美台一度疏遠，兩蔣念茲在茲，要求同志堅守民主陣容，要和美國維持最友好關係。蔣氏父子，親美日，並非著眼於民主價值，而是在冷戰內戰雙重奏下，只能仰賴民主集團尤其是美國撐腰，對價則是「反共保台」。

回到當下。烏俄戰爭以來，不少國家的集團認同出現變化，尤其是東歐國家、前蘇聯加盟國家。俄羅斯之友哈薩克，在聯合國並未支持譴責俄羅斯的決議，但哈薩克也不支持俄羅斯吞併烏克蘭領土。它歡迎中國政治解決烏克蘭危機的提議，同時正在發展與土耳其的軍事合作，「轉向北約標準」、「去俄羅斯化」會走到什麼地步，值得觀察。瑞士則放棄「中立」，與歐盟一致制裁俄羅斯。瑞典、芬蘭更具體，以往保持中立、不參與軍事聯盟，但俄侵烏後不久，不顧俄羅斯恫嚇申請加入北約。

另一方面，專制集團也在招兵買馬。有些國家，從第三波民主化逆轉回威權統治，由於受到西方國家抵制、制裁，遂另尋經濟、外交、軍事的靠山，另外也有捨台就中的國家，前有索羅門，現在有需要金援的宏都拉斯。這種趨勢，對台灣、韓國、菲律賓這種規模、地緣位置的國家而言，來自專制集團的總體威脅加大了，也很難再寄望專制大國克制專制小國，有效管理風險。因為，現在的風險，主要來自專制大國。相對的，美國為首的民主集團，安全承諾與行動，也比以往更加明確、迅速。地緣政治分列式，安危他日終須仗，棋局中的國家都必須選邊站，這種情況正在大家眼前發生。台灣不是局外人，自不例外。

最近，地緣板塊還在重新組合。烏俄戰爭第二年，普廷、習近平相會莫斯科，「我們有許多共同利益與目標」，「兩國有著相同或相似的目標」。中俄關係靠攏，「聯俄制中巴」的印度，被動往西方傾斜。菲律賓，小馬可仕，經貿離不開中國，軍事則靠向美國及其盟友，擬新增四個軍事基地供美軍使用，且將澳、日納入菲、美聯合巡航。烏克蘭期盼的蟹式一五五公厘自走砲，關鍵零件是韓國K9雷霆式自走砲底盤，而韓國去年已批准出口許可。與韓印高峰會後，岸田文雄突訪基輔，展現日本更大的國際角色。隨著民主、專制拉開集團陣勢，首鼠兩端的空間急遽縮小了。中國，習近平再鞏固一黨專政，鳩集專制國家，企圖分化歐美。秦剛稱，中俄交往成為國際關係的典範。其實，中俄相向而行，便是與民主世界背道而馳。此時此刻，馬英九祭祖交流，身在曹營心在漢，不禁令人聯想起烏克蘭親俄前總統亞努科維奇。

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