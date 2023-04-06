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社論》台灣上空的烏雲與金邊

2023/04/06 05:30

民主峰會，適值蔡總統出訪中美洲，回程在加州洛杉磯雷根總統圖書館與美國眾議院議長麥卡錫會晤。圖為美國眾議院議長麥卡錫。（美聯社）

一片烏雲鑲著金邊，金邊內有一片烏雲，台灣上空便有這種並存現象。它預兆著什麼天氣，不能看今天的氣象預報，而要看明天的陰晴實況。上月底，美國號召的第二屆線上「民主峰會」登場，拜登敦促民主國家在面對中俄時團結一致。聯合國秘書長古特瑞斯則警告，世界正在經歷一場劇變，民主價值觀正受到攻擊。巧的是，俄羅斯本月正好輪值安理會主席，莫斯科也宣稱會行使主席國的一切權利。澤倫斯基痛斥：很難想像還有什麼事比這更能證明此類機構已經徹底破產！

民主峰會，台灣也受邀與會。不過，台灣似乎代表了民主的被霸凌者。民主峰會，適值蔡總統出訪中美洲，回程在加州洛杉磯雷根總統圖書館與美國眾議院議長麥卡錫會晤，去程則在紐約與眾議院民主黨領袖傑福瑞斯會晤，呈現出台美關係的表面張力。至於沒有公開的私下接觸，恐怕要等來日揭密。表面上看，這位民選總統，在美國這個民主國家，活動仍受諸般限制。反倒是，專制中國駐美外交官，得以「走路工」動員中僑抗議，對蔡麥會「做出聲勢、有效干擾」。一手鎮壓民主，一手利用民主，民主世界宛如專制中國的樂園。

更為諷刺的是，聯合國秘書長古特瑞斯在民主峰會提出上述警告之前，他的發言人杜加里克在例行記者會，有記者問到：為什麼台灣人不被允許進入聯合國大樓參訪或參加會議？也有記者問到：台灣人排除在聯合國大樓之外的決定，是否基於聯合國大會的決定或者是秘書長的決定？更有記者問到：我希望知道，是不是中國在管理聯合國？另有記者問到：他查閱了聯大二七五八號決議，該決議只是將蔣介石政府和他的代表驅逐出聯合國，並沒有談及排除台灣人參與聯合國活動的問題。凡此提問，這位發言人都沒有令人滿意的答案，只能以聯合國大會一個中國決議來敷衍。而事實上，聯合國大會並沒有一個中國決議。「是不是中國在管理聯合國」？顯然是一個值得追問的問題。

民主世界面對中俄軸心，經常標擧普世價值。可惜，落實到行動層次，普世價值又彷彿七折八扣。也許，這是大國政治的通權達變。但其中的陷阱，值得民主世界注意。例如台灣，在許多民主領袖口中，台灣是民主、人權、創新及科技的典範，堪稱許多聯合國會員國的典範。可是，話鋒一轉，又強調：對台政策沒有改變，一中政策沒有改變，不支持台灣獨立，關切台灣及印太的和平、繁榮及穩定，台海衝突將嚴重危及全球經濟。言下之意，台灣可以實踐民主，扮演可信賴的供應鏈，但國家欲求只宜量變等待質變。這就導致，具有正能量的民主台灣，不得不在戰略模糊下，受到來自專制中國越演越烈的脅迫。中國一旦鋌而走險，就可能使民主世界付出慘痛代價。

民主峰會期間，蔡總統過境美國，中國撂話報復如常。也一如既往，華府小心翼翼應對，遂令北京自認，站在道德高度，抗議有理。國務院的說辭：這是一次例行過境，過境不屬於訪問，是私人和非官方的，北京沒有理由對過境過度反應。白宮強調：這次不會安排行政部門官員與蔡總統碰面。即便如此，北京仍一副得理不饒人：「不得允許蔡英文過境竄美，不安排美政要和官員同她會面或接觸。」還嚷嚷「將密切跟蹤事態發展」，好像黑道把白道留校察看。北京上國姿態，華府若照單全收，豈非自證「民主衰落」、「東升西降」？長此以往，有助於增強全球的民主信心嗎？

蔡總統出訪前，北京撒幣利誘宏都拉斯捨台就中。一年多來，就如賀錦麗親自向卡蕬楚關切台宏邦交那般，拜登政府在兩岸外交戰助台灣一臂之力。國會通過的友台法案，也傳達了無庸置疑的訊息。只不過，有個盲點真的令人費解：華府協助台灣穩住邦交國，自己卻不與台灣建立外交關係，口口聲聲台美往來「非官方」。龐皮歐任內，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。布林肯的交往準則，美台官員亦能前往對方官署拜會與洽公，美方官員也得以參加雙橡園的活動。凡此，都是台美關係的里程碑。唯，台灣民選總統，迄今未能正式訪問美國，只能低調過境。台灣的國際地位有個玻璃天花板，不啻是所謂疑美論的溫床。孫曉雅說：美國朝野挺台力道日益增加是前所未見，我的工作就是消除「我不相信你」的質疑，或是向他證明我不應該受到質疑。質疑如何拔本塞源？解鈴可能需要華府的繫鈴人！

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