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自由廣場》蔡總統非老習可擺布

2023/04/06 05:30

◎ 游森琳

蔡英文總統展開「民主夥伴共榮之旅」訪問行程，並在過境洛杉磯期間與美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫會晤；中國外交部發言人毛寧說 「不「允許」蔡英文「過境竄美」」、「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」，但這些中共人士可能沒有搞清楚，蔡英文又不是馬英九，可由你們任意擺布！

蔡英文是中華民國在台灣的人民，依中華民國憲法，經過民主體制、由人民的自由意志一票一票選出的中華民國總統，對外代表中華民國；習近平由中國共產黨員拉幫結派、沐猴而冠，強迫中國人民承認的「習皇帝」，民主體制與霸權專制所產生的領導人截然不同，台灣又不是你老習的附庸，中華民國的總統要出訪，有什麼資格指指點點？

「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中華民國已在台灣屹立七十幾年，台灣有自己的人民、領土、政府、軍隊，是主權獨立的國家，中共自始至終從未統治過台灣一秒鐘，台灣總統有權力自由出訪任誰都不能干涉，中華民國總統出訪友邦，還需中共「批准」？習近平你算老幾？

台灣是一個主權獨立的國家，不是香港、澳門、新疆、西藏要聽老習使喚和批准，蔡英文也不是馬英九，主張和中國「和平共處」，但絕不會挑釁中國，蔡英文絕不做喪權辱國的事，絕不會做向中國「搖尾乞憐」、「舔共」、「跪共」、「求饒」而被羞辱為「臭要飯」的狗！台灣人的「硬頸精神」是習近平無法撼動的！

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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