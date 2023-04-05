自由廣場》亦敵亦友症與中國之旅

◎ 陳喬琪

從媒體報導看到馬前總統在旅遊行程的情緒，時而高亢、時而哽咽、時而愉悅，顯然這次中國之旅，是深藏他內心終於實現的夢幻之旅。

在面見中國高官的時候，正襟危坐，完全不像是曾任台灣民選總統的氣派，更發表許多令台灣人瞠目結舌的評論，譬如稱讚中國對於武漢肺炎疫情的貢獻，高談已經掃入垃圾桶的「九二共識、一中各表」，令人感到不勝唏噓。這次中國旅遊的表現，徹徹底底的呈現他的中國意識與中國情懷。

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他在兩歲時隨著父母親從中國經由香港撤退來台灣，十八歲的時候加入國民黨，以黨員的身分從政至今。在總統任期的最後一年（二○一五），曾經將英文名詞的朋友與敵人，各取一半合在一起，在媒體炫耀地說，發明了一個新字眼，用來說明台灣與中國的關係：「Frenemy」亦敵亦友。那時候就看得出來，他在處理與中國的複雜關係遇到困難，這當中核心的問題，就是國家認同。現在，他終於「回到祖國」了，不是「欣喜若狂」，不然是什麼？

有些人常常用幻想的方式在處理對中國的關係，不顧國家的整體利益。不久前，中國國民黨還是派了代表團去中國訪問。不管其目的為何，結果只是被分化而已。所謂幻想是指用情感與希望想像，以處理內心產生的衝突。馬前總統是典型的例子，也就是心裡想，只要對中國好，中國就會投桃報李，但歷史上，討好專制極權從來沒有好的結果。

幸好，台灣是主權獨立的民主國家，總統四年一任只可以連任一次。假如沒有總統直選制度，也沒有年輕人站出來，現在台灣可能已經成為某個國家的一部分，或是某個國家的特區了。

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

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