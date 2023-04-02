自由共和國》曾進發／回不去的家（清明遣懷）

回不去的家2023 02 25 攝于 大湖 薑麻園

曾進發／攝影詩人

（清明遣懷）

雲海是通向天堂的冥河

爸爸媽媽與摯愛的親友長輩們

結伴在彼岸碼頭航向永恆的琉璃世界

我想穿越雲海回家卻始終靠不了岸

我想讓媽媽輕輕地摸摸我的頭

有媽媽的地方才算是家

我想穿越雲海回家卻始終靠不了岸

我想讓爸爸重重的拍拍我的肩膀

有爸爸的地方才算是家

雲海把紅塵的噪音暫時關閉

時間靜靜的奔流像雲海

我想回家循著舊時的紅赤土小徑

我想回家儘管那個家再也回不去了

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