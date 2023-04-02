自由共和國》曾進發／回不去的家（清明遣懷）

曾進發／攝影詩人
雲海是通向天堂的冥河
爸爸媽媽與摯愛的親友長輩們
結伴在彼岸碼頭航向永恆的琉璃世界
我想穿越雲海回家卻始終靠不了岸
我想讓媽媽輕輕地摸摸我的頭
有媽媽的地方才算是家
我想穿越雲海回家卻始終靠不了岸
我想讓爸爸重重的拍拍我的肩膀
有爸爸的地方才算是家
雲海把紅塵的噪音暫時關閉
時間靜靜的奔流像雲海
我想回家循著舊時的紅赤土小徑
我想回家儘管那個家再也回不去了
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