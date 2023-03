自由廣場》外交部的努力 應予肯定

◎ 胡文琦

媒體報導,外交部亞東太平洋司司長周民淦於二十八日例行記者會上表示「一個好消息」,斐濟共和國外交部三月二十四日以節略正式知會我國駐斐濟代表處,自三月十五日起恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),以及享有依據《斐濟外交特權及豁免法》等外交特權。對此,外交部則表示肯定與感謝之意。

據悉,斐濟前政府迫於中共壓力,於二○一八年片面將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji),經我政府及駐處人員「多年來不斷的努力爭取」,加上去年底斐濟大選「政黨再次輪替」,而新任政府更肯定台灣自一九七一年起在斐濟共和國設立代表機構以來,在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作,「造福斐濟人民,確具實質貢獻」,爰經新內閣會議討論,才決議撤銷前政府決定。

外交部這樣的「鴨子划水默默耕耘」就對了,講白了,國際政治的競合進退,本來就是一門硬底子、真功夫的鬥爭妥協藝術。觀諸周司長強調,經我政府及駐處人員「多年來不斷的努力爭取」,再輔以斐濟大選「政黨輪替」機緣,更因我政府「接地氣」地在農漁業、醫療與教育等「第一線」的紮實服務,才能近悅遠來地讓斐濟政府「感受」到實質貢獻而願意改變。準此,此番除要給外交部一個掌聲外,更期待他們繼續努力。

(作者為前中國國民黨發言人)

